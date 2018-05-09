Vahşice öldürüldükten sonra yakılan aile bugün defnedilecek

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI



VAHŞETİ TEK TEK İTİRAF ETTİLER

KÜÇÜK BİR TORBADA TESLİM ALDILAR





AİLE BEBEK MEZARINA DEFNEDİLECEK

Kastamonu'da öldürülen 5 kişilik ailenin cesedi enkazda bulundu

Kastamonu'daki yangında kaybolan aynı aileden 5 kişinin cesedi aranıyor

Kastamonu'da kaybolan 5 kişilik aileyi katletmişler

Mehmet Nuri Turan

Olay, geçen 29 Kasım tarihinde Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan hırsızları tarafından öldürüldükten sonra evleriyle birlikte cesetleri yakılan Fazıl Çataloğlu (63) ile eşi Sebahat (62), oğlu Emin (35), gelini Şengül (32) ve torunu 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'na ait yanmış kemikler, protez diş ve battaniye üzerindeki saç tüyleri yapılan arama çalışmalarının 42'nci günü evin enkazında bulunmuştu.Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Çataoğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvan, Erhan K. ve kardeşi Ersan K.'nın ahırlarında bulunmuştu. Bunun üzerine Erhan K. ve kardeşi Ersan K. 13 Aralık 2017 tarihinde, Erhan K.'nin kayınpederi Ali Ş. de 3 gün sonra tutuklanmıştı.Ali Ş., verdiği ifade de tüyler ürperten cinayetin ayrıntılarını anlattı. Kuzören Mahallesi'ne hayvan hırsızlığı için gittiklerini belirten Ali Ş., yanında Erkan K. ile Ersan K.'nın bulunduğunu itiraf etti. Çaldıkları 4 büyükbaş hayvanı ahırdan çıkarttıkları esnada çıkan sese Fazıl Çataloğlu'nun uyandığını belirten Ali Ş., kapıya gelen Fazıl Çataloğlu'na yakalanıp panikledikleri sırada kendisini silahla vurarak öldürdüklerini söyledi. Ardından silah sesine evin diğer fertlerinin de uyandığını belirten Ali Ş., onları da silahla vurarak öldürdüklerini, son olarak evde bulunan 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'nu öldürdüklerini tek tek anlattı. Cinayetlerin ardından 2 evi ateşe verdiklerini itiraf etti.5 kişilik aileye ait ceset kalıntılarından yanmış kemik, protez diş ve kıl parçaları, Ankara Adli Tıp Kurumu'nun 161 gün süren incelemesinin ardından küçük bir torba içerisinde yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan ailenin yakını Niyazi Çataloğlu, "Kastamanu Savcılığı tarafından görevlendirildik. Cenazelerimizi teslim almaya geldik. Adli Tıp Kurumu'ndan da bize teslim ettiler. Evrakların ayrıntılı dokümanını daha sonra göndereceklerini söylediler. Muhtemelen yarın defnedeceğiz. Hepsine tek bir mezara defnedeceğiz" dedi.Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu için Kastamonu Kırkçeşme Mahallesi'nde bulunan Ahmet Dede Mezarlığı'nda tek bir mezar kazıldı. Vahşice öldürülen Çataloğlu ailesinin 5 üyesi bebek mezarı büyüklüğünde kazılan tek mezar yerine bugün kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.Gürkan YILMAZ- Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/KASTAMONU, ANKARA, (DHA)