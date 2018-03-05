Vahşice öldürülen Katerina'nın cenazesi sahipsiz kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çocuklarının velayetini vermediği iddiasıyla eşinin ağabeyi tarafından boğularak öldürülen Kırgız uyruklu Türk vatandaşı kadının cenazesi, Kırgızistan'a gönderildi.
 

Vahşice öldürülen Katerina'nın cenazesi sahipsiz kaldı
Katerina Ç'nin (34) naaşı, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi 6 gün önce tamamlanmasına rağmen yakınları tarafından alınmadı.  Bunun üzerine kadının cenazesi, yakınları tarafından alınması için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gönderildi.

Bahçelievler Mahallesi 5020 Sokak'taki evinde 27 Şubat'ta Kırgız uyruklu Türk vatandaşı Katerina Ç, eşinin ağabeyi Mehmet Ç. (46) tarafından boğularak yaşamını yitirmişti. Cinayetin ardından tutuklanan zanlı, kardeşinin boşanma davası açtığı yengesini konuşmak için gittiği evinde boğarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

Katerina Ç'nin 4, 6 ve 11 yaşındaki erkek çocukları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca korunma ve bakım altına alınmıştı.


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