Vakfıkebir ekmeğine ‘Coğrafi işaret’ tescili

İlçede 3 gün sürecek olan Vakfıkebir Kültür ve Sanat Festivali için açılış töreni düzenlendi. Vakfıkebir İskelesi'nde Gülbahar Hatun´un karaya çıkışının canlandırılması ile başlayan festival, mehteran gösterisi ve davul zurna eşliğinde kortej yürüyüşü ile sürdü. Coşkulu yürüyüşün ardından katılımcılar hükümet binasın önünde festivalin açılışını yaptı. Etkinliklerde, ilçede üretilen ve yapılış şekli, pişirilmesi, tadı, uzun süre bayatlamama özelliğiyle dünyaca ün kazanan ‘Vakfıkebir Ekmeği´nin, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenerek coğrafi işaret belgesini aldığı da duyuruldu.

EKMEĞE ‘COĞRAFİ İŞARET’ TESCİLİ

Törende konuşan Vakfıkebir İlçe Belediye Başkanı Muhammet Balta, amaçlarının 11 yıl aradan sonra yeniden organize ettikleri etkinliklerle, Vakfıkebir ekmeğini dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Balta, "Festivalimizle birlikte Osmanlı salnamelerine konu olan, yurdumuzun dört bir tarafında üretilen ekmeğimizi ve ilçemizin kültürünü tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Uzun ve detaylı araştırmalarımız sonucunda elde etiğimiz tarihi belgelerle birlikte 30.11.2017 tarihinde Türk Patent Kurumu´na yaptığımız başvurumuz sonuçlanmıştır. Vakfıkebir ekmeğimizin 25 yılı aşkın bir süredir gündem de olan coğrafi işaretinin alınması serüveni mutlu sonla noktalanmıştır" dedi.

‘ARTIK MARKA OLDU´

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta,coğrafi işaretle tescillenen Vakfıkebir ekmeğinin artık bir marka olduğunu kaydetti. Milletvekili Balta, "Bu güzel nimeti ön plana çıkartarak, ekmeğimizi dünyaya tanıtmak amacıyla yapılmış olan bu festival için emek veren gayret gösteren herkesi kutluyorum. Vakfıkebir ekmeği artık marka olmuştur. Bu festivaller ilçeyi her yönüyle tanıtmak ve geliştirmek acısından da büyük önem taşımaktadır. Ekmeğimizin ‘coğrafi işareti´ olması lazımdı. Verilen 3 yıllık mücadelenin ardından bu tescillendi" diye konuştu.

Vakfıkebir ekmeğinin de ikram edildiği tören, halk oyunları gösterileriyle devam etti.

DHA