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VakıfBank finale yükseldi

CEV Şampiyonlar Ligi Final Four'daki temsilcilerimizden VakıfBank, Imoco Volley'i 3-2 yenerek finale yükseldi

05 Mayıs 2018, Cumartesi 18:45
VakıfBank finale yükseldi
CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi Final Four mücadelesinde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano’yu 3-2 mağlup eden VakıfBank finale yükseldi. Temsilcimiz katıldığı 10. Final-Four'da 8. kez finale yükselme başarısı gösterdi.
 

TIE-BREAK'TE ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLADIK


Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Sala Polivalenta Spor Salonu'nda gerçekleşen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde maça çok iyi başlayan Vakıfbank, ilk iki sette rakibine şansı tanımadı. 
 
Temsilcimiz 25-22 ve 25-21'lik setlerle maçta 2-0 öne geçti. İkinci setin sonlarına doğru Zhu Ting'in yaşadığı hafif sakatlığın ardından kenara gelmesiyle temsilcimiz özellikle hücumda bocaladı. 
 
25-11'le üçüncü seti kaybeden Vakıfbank, dördüncü sette de Imoco Volley'i durduramadı ve 25-20'lik set skoruyla mücadele tie-break'e gitti. Tie-Break'te maça ağırlığını koyan temsilcimiz, İtalyan rakibine üstünlük sağlayarak finale yükseldi.
 


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