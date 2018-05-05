TIE-BREAK'TE ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLADIK

Haber Merkezi

CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi Final Four mücadelesinde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano’yu 3-2 mağlup eden VakıfBank finale yükseldi. Temsilcimiz katıldığı 10. Final-Four'da 8. kez finale yükselme başarısı gösterdi.Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Sala Polivalenta Spor Salonu'nda gerçekleşen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde maça çok iyi başlayan Vakıfbank, ilk iki sette rakibine şansı tanımadı.Temsilcimiz 25-22 ve 25-21'lik setlerle maçta 2-0 öne geçti. İkinci setin sonlarına doğru Zhu Ting'in yaşadığı hafif sakatlığın ardından kenara gelmesiyle temsilcimiz özellikle hücumda bocaladı.25-11'le üçüncü seti kaybeden Vakıfbank, dördüncü sette de Imoco Volley'i durduramadı ve 25-20'lik set skoruyla mücadele tie-break'e gitti. Tie-Break'te maça ağırlığını koyan temsilcimiz, İtalyan rakibine üstünlük sağlayarak finale yükseldi.