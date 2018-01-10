Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı

CEV Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi D Grubu 2'nci maçında evinde Polonya temsilcisi Grot Budowlani Lodz'u 25-16, 24-26, 25-15 ve 25-16'lık setlerle 3-1 yendi

10 Ocak 2018, Çarşamba 23:14
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı
VakıfBank bu galibiyetle D Grubu'ndaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk setinde ilk teknik molayı 8-5 önde geçen VakıfBank, 2'nci teknik molayı da 16-13'lük avantajla tamamladı.



Sarı-siyahlılar ilk seti 25-16'yla kazanıp 1-0 öne geçti. 2'nci seti 26-24'lük sonuçla önde bitiren Lodz, skoru 1-1'e getirdi.

3'üncü sette ilk teknik molayı 8-5, 2'nci teknik molayı da 16-10'la önde tamamlayan VakıfBank, seti ise 25-15 kazandı: 2-1. 4'üncü sette teknik molaları 8-4 ve 16-8'lik avantajlarla geçen VakıfBank seti 25-16, maçı da 3-1 kazandı.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Moussa Sow Bursaspor'la anlaştı

Moussa Sow Bursaspor'la anlaştı
Pepe ve Tosic’ten haber var

Pepe ve Tosic’ten haber var
Mesut Özil, Arsenal'da ayın futbolcusu seçildi

Mesut Özil, Arsenal'da ayın futbolcusu seçildi
Anderson Talisca'da sürpriz gelişme

Anderson Talisca'da sürpriz gelişme

Fatih Terim'den Asamoah açıklaması

Fatih Terim'den Asamoah açıklaması
Antalyaspor’un yeni başkanı Cihan Bulut oldu

Antalyaspor’un yeni başkanı Cihan Bulut oldu
Paul Le Guen'den transfer açıklaması

Paul Le Guen'den transfer açıklaması
Abidal'den Messi'ye tepki

Abidal'den Messi'ye tepki
Galatasaray, Kwadwo Asamoah için masada!

Galatasaray, Kwadwo Asamoah için masada!
Bursaspor Antalya kampının son hazırlık maçında Kukesi'ye yenildi

Bursaspor Antalya kampının son hazırlık maçında Kukesi'ye yenildi
TSYD Semineri sona erdi

TSYD Semineri sona erdi