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Valbuena'daki inanılmaz değişim!

Fransız oyuncunun sezonun ilk yarısındaki görüntüsü ile devre arası kampında çizdiği profil arasında ciddi bir fark söz konusu.

Valbuena'daki inanılmaz değişim!
Takımın bir parçası olmadan ve Aykut Kocaman’ın saha dışı ve içinde istediklerini yapmadan forma giyemeyeceğini anlayan Valbuena, Antalya’da bambaşka bir fotoğraf ortaya koydu. İdmanların en istekli ismi olan tecrübeli futbolcu, ayrıca takım arkadaşları ile daha fazla zaman geçiriyor, kulüp personeli ve teknik heyet ile ilişkilerini hızla geliştiriyor.
 

İLK YARIDAN ÇOK FARKLI

 
Sezon başı takımın yıldızı ve oyunun merkezi olarak kendini gören tecrübeli futbolcunun saha dışındaki davranışları da bununla doğru orantılıydı. Her şartta oynaması gerektiğini düşünen Valbuena, saha dışında da genel olarak arkadaşları, teknik ekip ve çalışanlarla mesafeliydi. Geride kalan süreçte Fransız yıldız gerçeklerle yüzleşti. Takımın bir parçası olmadan ve Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın saha dışı ve içinde istediklerini yapmadan forma giymesinin mümkün olmadığını anlayan Valbuena, kampta bambaşka bir fotoğraf ortaya koydu...
 

İDMANLARIN EN ETKİLİ İSMİ

 
Fransız oyuncunun antrenmanların en istekli ismi olması bir yana en büyük değişim saha dışında yaşanıyor. Takım arkadaşlarıyla daha çok vakit geçiren, kulüp personeli ve teknik heyet ile iyi ilişkiler kurup sohbet eden Valbuena rekabet ortamından da oldukça etkilendi.
 
Formayı almanın artık kolay olmadığını bilen yıldız isim, özellikle kondisyon çalışmaları ile ilgili çıkan verileri yakından takip ediyor. Formunu ve fiziksel gelişimini her geçen gün arttıran Fransız futbolcunun bu durumu ikinci yarı öncesi sarı-lacivertli teknik heyeti oldukça sevindirdi.

(Milliyet)


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