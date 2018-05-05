Valbuena ile Aykut Kocaman arasındaki buzlar eridi!

Erdinç Şahin

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre;'de sezonun önemli bölümünde yedek soyunanile teknik direktörüarasındaki sessiz çekişme sona erdi.Sezon başı takımın en büyük umudu olarak 11'de oynayan, sonrasında yedek kalan, attığı gollerden sonra yaptığı gol sevinçleriyle hepve ekibine mesaj yolladı. Ancakileyıldız arasındaki soğuk savaşın bittiği sinyalleri'dan gelmeye başladı. Kocaman'ınvemaçlarında oyuna sonradan girip skora katkı vermesi sonrası Valbuena'nın takımdaki rolünden memnun olmaya başladığı kaydedildi.Düzenli oynadığı dönemde takımın galibiyet oranının düşük olduğunu kabul eden Valbuena'nın "Boş alanda daha etkili oluyorum. Takım maçın sonlarına doğru baskı yapmaya başladığı dönemde oyuna katıldığımda daha etkili oluyorum. Şu anki rolümden çok mutlu olmasam da şikayetçi değilim" dediği bildirildi.yine tesislerde çok fazla kişiyle konuşmadığı ancak Kocaman'la iletişiminin iyi olduğu gelen bilgiler arasında.