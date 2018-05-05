Valbuena ile Aykut Kocaman arasındaki buzlar eridi!

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe
'de sezonun önemli bölümünde yedek soyunan Valbuena
ile teknik direktörü Aykut Kocaman
arasındaki sessiz çekişme sona erdi.
Sezon başı takımın en büyük umudu olarak 11'de oynayan, sonrasında yedek kalan Valbuena
, attığı gollerden sonra yaptığı gol sevinçleriyle hep Kocaman
ve ekibine mesaj yolladı. Ancak Aykut Kocaman
ile Fransız
yıldız arasındaki soğuk savaşın bittiği sinyalleri Samandıra
'dan gelmeye başladı. Kocaman'ın Antalya
ve Kasımpaşa
maçlarında oyuna sonradan girip skora katkı vermesi sonrası Valbuena'nın takımdaki rolünden memnun olmaya başladığı kaydedildi.
Düzenli oynadığı dönemde takımın galibiyet oranının düşük olduğunu kabul eden Valbuena'nın "Boş alanda daha etkili oluyorum. Takım maçın sonlarına doğru baskı yapmaya başladığı dönemde oyuna katıldığımda daha etkili oluyorum. Şu anki rolümden çok mutlu olmasam da şikayetçi değilim" dediği bildirildi. Valbuena'nın
yine tesislerde çok fazla kişiyle konuşmadığı ancak Kocaman'la iletişiminin iyi olduğu gelen bilgiler arasında.
Erdinç Şahin