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Valbuena krizi büyüyor! Fotoğrafa bile girmedi

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Başakşehir maçında forma giyemeyince büyük hayal kırıklığı yaşadı, soyunma odasından erken ayrıldı.

Valbuena krizi büyüyor! Fotoğrafa bile girmedi
Sarı-lacivertli oyuncular karşılaşma sonrası galibiyet fotoğrafı çektirmek istedi. Ancak Valbuena'dan olumlu yanıt gelmedi. Devamında bu girişim iptal edildi. Yıldız oyuncu stattan ayrılırken imza taleplerini de geri çevirdi. Morali çok bozuk olan Valbuena'yı kaybetmek istemeyen teknik heyetin, Alanyaspor maçı için çözüm aradığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir galibiyetiyle zirveye ortak oldu. Daha da önemlisi bu maçta oynadığı üstün futbolla özgüven kazanıp rakiplerine gözdağı verdi.
 

FOTOĞRAFA GİRMEDİ


Mevcut tabloda tek sıkıntı ise Mathieu Valbuena olarak gözüküyor. Sürekli oynamak isteyen ancak bir türlü teknik heyetin istediklerini yapamayan Fransız futbolcu son maçta süre alamamıştı. İlk kez böyle bir durum ile karşı karşıya gelen Valbuena maç sonu pek mutlu değildi. Soyunma odasından ilk ayrılan isim olan Valbuena, karşılaşmanın ardından imza taleplerini de geri çevirdi. Hatta maç sonu tüm takım soyunma odasında galibiyet fotoğrafı çektirmek istedi. Ancak Fransız futbolcu fotoğrafa girme konusunda pek istekli davranmadı. Devamında da fotoğraf çekilmedi.
 

OYUNA NEDEN ALINMADI?


Teknik Direktör Aykut Kocaman, Fransız futbolcuyu daha çok hamle oyuncusu olarak düşünüyor. Başakşehir maçında skor 0-0 devam etseydi Valbuena hamlesi gelecekti. Önce 1-0 ardından da 2-0 olması sebebiyle tecrübeli futbolcu oyuna dahil edilmedi. Çünkü sahaya sürülse ve bireysel olarak oynamaya başlasa kaybedeceği toplar tehlike yaratabilirdi. Bu nedenle 3. gol gelmediği için riske girilmedi.

 


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