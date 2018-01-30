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Valbuena’nın iki farklı yüzü!

Fenerbahçe'nin Fransız oyuncusu Valbuena, 66. dakikada topu kaptırdı. Gelişen Trabzon atağında Burak Yılmaz karşı karşıya kaldığı pozisyonda skoru 2-0 yapma şansını kaçırdı. 84. dakikada kazanılan kornerde topun başına Valbuena geçti. Tecrübeli yıldızın adrese teslim ortasında Josef, 1 puanı getiren golü kaydetti.

Valbuena’nın iki farklı yüzü!
Aykut Kocaman; fazla top kaybı yapması ve savunmaya yeteri kadar yardımcı olmaması nedeniyle Mathieu Valbuena’yı yedek bırakıyor. Fransız futbolcu, Trabzon karşısında da maça kulübede başladı, 63’te oyuna dahil oldu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, sadece 3 dakika sonra hocasını haklı çıkaracak bir işe imza attı. Valbuena, orta sahada kritik bir anda topu kaptırdı. Trabzonspor kontratağa kalktı, Burak Yılmaz karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurmakta geç kalınca Volkan Demirel gole izin vermedi. Mathieu Valbuena’nın hatası az kalsın farkın 2’ye çıkmasına neden olacak, bir anlamda takımını yakacaktı.
 

AMA 5 GOL 7 ASİST!


Evet, Valbuena defansif anlamda sorunlu bir oyuncu. Ancak bir de madalyonun öteki yüzü var. Fransız futbolcu, Giuliano’nun yokluğunda kadrodaki açık ara en fazla skora katkı yapan isim. Ligde 5 gol ve 7 asisti bulunan Valbuena, her 89 dakikada 1 tabelayı değiştirecek hareket yaptı.

Trabzonspor maçında da kendisi kulübedeyken kazanılan duran topların hepsi boşa harcandı. 33 yaşındaki oyuncu, 84. dakikada kazanılan kornerde hünerini gösterdi. Valbuena adrese teslim ortayla Josef’i buldu, Sambacı skoru 1-1’e getirdi. Fransız yıldız, pozisyona giremeyen takımını bir anlamda sırtladı.


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