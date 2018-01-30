Valbuena’nın iki farklı yüzü!

Aykut Kocaman
; fazla top kaybı yapması ve savunmaya yeteri kadar yardımcı olmaması nedeniyle Mathieu Valbuena’yı
yedek bırakıyor. Fransız futbolcu, Trabzon
karşısında da maça kulübede başladı, 63’te oyuna dahil oldu.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, sadece 3 dakika sonra hocasını haklı çıkaracak bir işe imza attı. Valbuena, orta sahada kritik bir anda topu kaptırdı. Trabzonspor
kontratağa kalktı, Burak Yılmaz
karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurmakta geç kalınca Volkan Demirel
gole izin vermedi. Mathieu Valbuena’nın hatası az kalsın farkın 2’ye çıkmasına neden olacak, bir anlamda takımını yakacaktı.
AMA 5 GOL 7 ASİST!
Evet, Valbuena defansif anlamda sorunlu bir oyuncu. Ancak bir de madalyonun öteki yüzü var. Fransız futbolcu, Giuliano’nun yokluğunda kadrodaki açık ara en fazla skora katkı yapan isim. Ligde 5 gol ve 7 asisti bulunan Valbuena
, her 89 dakikada 1 tabelayı değiştirecek hareket yaptı.
Trabzonspor
maçında da kendisi kulübedeyken kazanılan duran topların hepsi boşa harcandı. 33 yaşındaki oyuncu, 84. dakikada kazanılan kornerde hünerini gösterdi. Valbuena
adrese teslim ortayla Josef
’i buldu, Sambacı skoru 1-1’e getirdi. Fransız yıldız, pozisyona giremeyen takımını bir anlamda sırtladı.
Erdinç Şahin