Valbuena’nın iki farklı yüzü!

AMA 5 GOL 7 ASİST!

Erdinç Şahin

; fazla top kaybı yapması ve savunmaya yeteri kadar yardımcı olmaması nedeniyleyedek bırakıyor. Fransız futbolcu,karşısında da maça kulübede başladı, 63’te oyuna dahil oldu.Tecrübeli orta saha oyuncusu, sadece 3 dakika sonra hocasını haklı çıkaracak bir işe imza attı. Valbuena, orta sahada kritik bir anda topu kaptırdı.kontratağa kalktı,karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurmakta geç kalıncagole izin vermedi. Mathieu Valbuena’nın hatası az kalsın farkın 2’ye çıkmasına neden olacak, bir anlamda takımını yakacaktı.Evet, Valbuena defansif anlamda sorunlu bir oyuncu. Ancak bir de madalyonun öteki yüzü var. Fransız futbolcu, Giuliano’nun yokluğunda kadrodaki açık ara en fazla skora katkı yapan isim. Ligde 5 gol ve 7 asisti bulunan, her 89 dakikada 1 tabelayı değiştirecek hareket yaptı.maçında da kendisi kulübedeyken kazanılan duran topların hepsi boşa harcandı. 33 yaşındaki oyuncu, 84. dakikada kazanılan kornerde hünerini gösterdi.adrese teslim ortayla’i buldu, Sambacı skoru 1-1’e getirdi. Fransız yıldız, pozisyona giremeyen takımını bir anlamda sırtladı.