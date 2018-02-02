Valbuena sorunu bu hafta bitiyor!

ELJİF VE VALBUENA 11'E

BİREYSEL HATA UYARISI

Erdinç Şahin

’de eksikler kadro seçiminde teknik direktörzorluyor. Sarı-Lacivertli takımdasakatlıkları nedeniylemaçında forma giyemeyecekler.Sahaya kalede, sağda, soldaile çıkmayı planlayan, stoper pozisyonundayanına bu hafta’yı çekmeyi düşünüyor.Ön liberoda Mehmet Topal’ın yanında görevlendireceği ismi seçmeye çalışan Aykut Kocaman’ın ilk alternatif olarak genç Eljif Elmas’ı değerlendirmeyi düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcının kafasındaki B planı ise Alper Potuk.Kanatlarda Aatif ve Dirar tercihlerinde değişiklik olması beklenmeyen Kocaman’ın ileri ikilide Fernandao’nun yanında bu kez Mathieu Valbuena’yı ilk onbirde sahaya sürmesi bekleniyor.Önümüzdeki hafta oynanacak Başakşehir deplasmanı öncesi Gençlerbirliği karşısında puan kaybetme lükslerinin bulunmadığını oyuncularına hatırlatan Aykut Kocaman’ın bireysel hata istemediğini dile getirdiği öğrenildi.Öte yandan maç öncesinde sarı lacivertli taraftarlar da yayınladıkları bildiri ile takıma destek mesajı verdiler. Gençlerbirliği maçının biletlerine yoğun ilgi olduğu ve tribünlerin dolmasının beklendiği ifade edildi.