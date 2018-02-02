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Valbuena sorunu bu hafta bitiyor!

Süper Lig'in 20.haftasında yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın Valbuena ve Eljif Elmas'ı ilk 11'de oynatması bekleniyor.

02 Şubat 2018, Cuma 14:50
Valbuena sorunu bu hafta bitiyor!
Fenerbahçe’de eksikler kadro seçiminde teknik direktör Aykut Kocaman’ı zorluyor. Sarı-Lacivertli takımda Janssen, Skrtel, Neto, Giuliano, Şener ve Hasan Ali Kaldırım sakatlıkları nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecekler.

Sahaya kalede Volkan Demirel, sağda Isla, solda İsmail Köybaşı ile çıkmayı planlayan Kocaman, stoper pozisyonunda Neustader’in yanına bu hafta Josef de Souza’yı çekmeyi düşünüyor.
 

ELJİF VE VALBUENA 11'E


Ön liberoda Mehmet Topal’ın yanında görevlendireceği ismi seçmeye çalışan Aykut Kocaman’ın ilk alternatif olarak genç Eljif Elmas’ı değerlendirmeyi düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcının kafasındaki B planı ise Alper Potuk.

Kanatlarda Aatif ve Dirar tercihlerinde değişiklik olması beklenmeyen Kocaman’ın ileri ikilide Fernandao’nun yanında bu kez Mathieu Valbuena’yı ilk onbirde sahaya sürmesi bekleniyor.
 

BİREYSEL HATA UYARISI


Önümüzdeki hafta oynanacak Başakşehir deplasmanı öncesi Gençlerbirliği karşısında puan kaybetme lükslerinin bulunmadığını oyuncularına hatırlatan Aykut Kocaman’ın bireysel hata istemediğini dile getirdiği öğrenildi.

Öte yandan maç öncesinde sarı lacivertli taraftarlar da yayınladıkları bildiri ile takıma destek mesajı verdiler. Gençlerbirliği maçının biletlerine yoğun ilgi olduğu ve tribünlerin dolmasının beklendiği ifade edildi.

BeinSports


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