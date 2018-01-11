Valencia Basket - Fenerbahçe Doğuş (CANLI)

2.PERİYOT:
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1.PERİYOT:
Valencia 7 - 18 Fenerbahçe
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe Doğuş, Valencia Basket karşısına 3 oyuncudan yoksun olacak. Sarı-lacivertlilerde ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Nikola Kalinic
, Baskonia maçında yaptığı smaç sonrası sakatlanan ve sol el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle yaklaşık 1 ay parkede olamayacak olan James Nunnally
ve Baskonia mücadelesinde aşik tendonundan sakatlanan Jan Vesely
maç kadrosunda yer almayacak.
Haber Merkezi