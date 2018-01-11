Valencia Basket - Fenerbahçe Doğuş (CANLI)

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FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

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Oynanıyor...Valencia 7 - 18 FenerbahçeFenerbahçe Doğuş, Valencia Basket karşısına 3 oyuncudan yoksun olacak. Sarı-lacivertlilerde ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden, Baskonia maçında yaptığı smaç sonrası sakatlanan ve sol el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle yaklaşık 1 ay parkede olamayacak olanve Baskonia mücadelesinde aşik tendonundan sakatlananmaç kadrosunda yer almayacak.