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Valencia Basket - Fenerbahçe Doğuş (CANLI)

Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş İspanyol ekibi Valencia Basket deplasmanında

11 Ocak 2018, Perşembe 23:08
Valencia Basket - Fenerbahçe Doğuş (CANLI)
2.PERİYOT: Oynanıyor...

1.PERİYOT: Valencia 7 - 18 Fenerbahçe 


FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK 


Fenerbahçe Doğuş, Valencia Basket karşısına 3 oyuncudan yoksun olacak. Sarı-lacivertlilerde ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Nikola Kalinic, Baskonia maçında yaptığı smaç sonrası sakatlanan ve sol el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle yaklaşık 1 ay parkede olamayacak olan James Nunnally ve Baskonia mücadelesinde aşik tendonundan sakatlanan Jan Vesely maç kadrosunda yer almayacak.


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