Valencia Basket - Fenerbahçe Doğuş (Maç özeti)

MAÇ ÖZETİ



4.PERİYOT:

3.PERİYOT:

2.PERİYOT:

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FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Haber Merkezi

Valencia 67 - 80 FenerbahçeValencia 50 -51 FenerbahçeValencia 27 - 33 Fenerbahçe (İlk yarı)Valencia 7 - 18 FenerbahçeFenerbahçe Doğuş, Valencia Basket karşısına 3 oyuncudan yoksun olacak. Sarı-lacivertlilerde ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden, Baskonia maçında yaptığı smaç sonrası sakatlanan ve sol el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle yaklaşık 1 ay parkede olamayacak olanve Baskonia mücadelesinde aşik tendonundan sakatlananmaç kadrosunda yer almadı.