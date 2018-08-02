Valencia’ya Onyekuru cevabı

Galatasaray’ın yeni transferi Henry Onyekuru’nun menajerinden Valencia ile ilgili açıklamalar geldi. İspanyol ekibi futbolcuyu Everton’dan bonservisiyle birlikte almak istiyordu.

Menajer William D’Avila “Henry’yi bir çok kulüp istedi. Valencia bunlardan bir tanesiydi. Ancak biz Galatasaray transferine karar verdik. Valencia için artık çok geç. Bu anlaşmadan geri dönülemez” dedi.

İspanyol ekibi Valencia’nın, Everton Kulübü’ne başvurarak kiralık kontratını iptal ettirip, oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.