Vali Orhan Çiftçi gözyaşlarıyla veda etti

Yaklaşık 11 aydır kentte görev yapan Çiftçi için valilik önünde tören düzenlendi.

Vali Çiftçi burada AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vedalaştı.

Vatandaşlarla da vedalaşan Çiftçi, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Bazı vatandaşların da ağladığı görülen törende, Çiftçi polis merasim mangasını selamladı.

Çiftçi, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, görevi süresince kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Görevini başarıyla yerine getirdiğine inandığını dile getiren Çiftçi, "Zaman zaman hatalarımız olmuştur, en iyisini yapmaya çalıştık. Bana göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İstanbul'da da bir eviniz var, bunu unutmayın." dedi.

Daha sonra alkışlarla makam aracına binen Çiftçi, gözyaşlarını tutamadan kentten ayrıldı.