Mesajında, Türk milletinin, tarihi boyunca nice büyük zaferler kazandığını, nice galibiyetlere ulaştığını belirten Şahin, İstanbul'un fethinin de bu zaferlerin en şanlılarından olduğunu anlattı.

'TARİHİN DÖNÜM NOKTASI OLMUŞTUR'

Fatih Sultan Mehmet'in, kimsenin hayal bile edemediklerini hayata geçirdiğine, fethedilemez zannedilen bir şehri fethettiğine dikkati çeken Şahin, "Asırlar öncesinden müjdelenen İstanbul'un fethiyle yeryüzünün bu eşsiz ve paha biçilemez şehri, bu aziz millete vatan olmuş, çağlar değişmiş, karanlık bir devir bitmiş ve aydınlık bir devir başlamıştır. 29 Mayıs 1453, Türk ve dünya tarihinin dönüm noktası olmuştur." ifadelerini kullandı.

Vasip Şahin, kentin fethin ardından pek çok inanç ve kültürün bir arada yaşadığı bir cihan başkenti olduğunu, gerek ilim, kültür ve sanatta, gerek ticari, siyasi, diplomatik ve ekonomik sahalarda dünyaya açıldığını, hatta yön verdiğini vurguladı.

'ÜLKEMİZ ÇOK DAHA GÜÇLENECEK'

Böylece her din ve kültürün kendi kuralları içinde, birbirine saygı duyarak yaşadığı, barış ve esenlik şehri Dersaadet'in kurulduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Fethin ardından Bizans halkına 'Herkes dilinden, dininden, malından, canından müsterih olsun.' diye seslenen Fatih, İstanbul'u hoşgörü, barış ve adaletin sembolü haline getirmiştir. İstanbul'un fethinde, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ortaya koyduğu tavır, bu şehrin inşası ve dünya merkezine dönüşmesi için takip ettiği siyaset, sadece dün için değil, bugün için de büyük bir referans özelliğine sahiptir. Fetih ruhuyla milletçe bir ve beraber oldukça, birbirimize saygı, sevgi ve hoşgörü anlayışı ile yaklaştıkça ülkemiz çok daha güçlenecek ve dünyaya yön verecek medeniyet, yine bu topraklardan yayılacaktır.

Bu düşüncelerle İstanbul'un Fethi'nin 565. yıl dönümünü tebrik ediyor, Fatih Sultan Mehmet ve onun kutlu askerlerini, kahraman ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."