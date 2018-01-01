Valiz içinde parkta bulunan Suriyeli bebeğin cenazesi defnedildi

İşte Gaziantep'teki bebek katilleri

AİLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERMEK İSTEDİ

NELER YAŞANMIŞTI?

DAHA ÖNCE DE DARP ETMİŞ VE SERBEST BIRAKILMIŞ

ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF ETMİŞTİ

Senim Tanay

Yeşilkent Mezarlığı morgunda bekletilen Suriyeli bebeğin cenazesine 15 gün içinde sahip çıkan olmadı. Bunun üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen mezarlık görevlileri, bebek için vatandaşların katılımıyla cenaze namazı kıldı.Daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesince açılan mezar yerine götürülen bebeğin cenazesi, burada dualarla toprağa verildi. Cenaze namazını kıldıran imam Ahmet Türk, 15 gündür morgda bekletilen cenazenin defin işlemine savcılık talimatıyla başladıklarını söyledi.Bebeğin cenazesine sahip çıkan olmadığını belirten Türk, bu nedenle mezarlık görevlileri yardımıyla işlemleri tamamladıklarını dile getirdi. Bu arada İstanbul'da yaşayan bir kişinin mezarlık yetkililerine ulaşarak yasal şartların uygun olması halinde bebeğin cenazesini aile mezarlığında toprağa vermek istediğini ilettiği belirtildi.Gaziantep’te bir bebeğin cesedi buz kalıplarıyla dolu bir valizde bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen rapor doğrultusunda 5 aylık olduğu ve vücudunda morluklar ile kafatasında kırık bulunan bebeğin, 15 Aralık’ta hayatını kaybettiğini tespit edildi. Bunun üzerine polisler, kent genelindeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı, hastanelerde çalışma başlattı.Binevler Mahallesi’ndeki MOBESE kameralarından 7 Aralık’ta sakallı erkeğin bir bebeği darp ederken görüldüğü kayda ulaşan ekipler, araştırmayı derinleştirdi. Görüntülerden zanlının Suriye uyruklu Ziyad el-Abdullah olduğu tespit edildi.Ziyad el-Abdullah hakkında komşularının ihbarı üzerine daha önce inceleme yapıldığı, polisin 7 Aralık’taki MOBESE kayıtlarına ulaştığı, bebeği darp ettiği gerekçesiyle Düztepe Polis Merkezi'nde işlem yapılan zanlının adliyeye sevk edilmesinin ardından serbest bırakıldığı ve bebeğin annesine teslim edildiği belirlendi.Zanlının kaldığı eve düzenlenen operasyonda Ziyad el-Abdullah ile 10 aydır birlikte yaşadığı bebeğin annesi İhlas el-Baho'nun yanı sıra ev sahibi de gözaltına alınmıştı.Ziyad el-Abdullahise gözaltına alındıktan sonra bebeğin ölümüyle ilgisinin olmadığını öne sürmüştü. İfadesinde "Evdeyken bebek koltuktan düşmüştü. Bağrıma basıp susturmaya çalıştık ama nefes almakta güçlük çekiyor gibiydi. Bunun üzerine annesine verip zor nefes aldığını söyledim ama kadın oralı olmadı" diyerek kendisini savunan zanlı, olayla ilgili 7 Aralık’taki MOBESE görüntüleri izletildikten sonra suçunu şu sözlerle itiraf etmişti: