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Valizden dinamit çıktı

Antalya’dan Konya'ya gelen otobüsün muavini yolculardan Şehmuz O.’nun valizinde dinamit görünce polise haber verdi. Polis ekipleri şüphelinin valizinde yaptığı aramada 2 adet dinamit ve 2 adet dinamit kapsülü ele geçirdi

Valizden dinamit çıktı
Antalya’dan, Konya’ya gelen bir yolcu otobüsünün muavini, Akseki ilçesinde otobüse binen Diyarbakır nüfusuna kayıtlı yolcu Şehmuz O.’nun valizinde dinamit olduğunu fark etti.

Bunun üzerini durumu güvenlik güçlerine bildirdi.



Otobüs, Seydişehir ilçesinde kara yolunda önlem alan polis tarafından durdurulup, bir dinlenme tesisine alındı.


"İNŞAATTAN ÇALDIM"


Burada yapılan aramada yol yapım inşaatında çalıştığı belirtilen Şehmuz O.’nun valizinde 2 adet dinamit ve 2 adet dinamit kapsülü ele geçirildi. Gözaltına alına Şehmuz O.’nun, dinamitleri bir inşaattan çaldığını ileri sürdüğü öğrenildi. Soruşturma sürüyor.


 


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