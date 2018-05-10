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Valor ve Life Sentence iptal edildi!

The CW, sezon başında ekrana sürdüğü iki dizisi Valor ve Life Sentence’i iptal etti. Kanalın belki de en düşük reytinglerine sahip oldukları için iptal haberi kimseyi şaşırtmadı

Valor ve Life Sentence iptal edildi!
Eylül ayının modasına uyarak ekrana sürülen askeri drama Valor, ABD ordusuna bağlı bir birimin ulusal ve uluslararası görevlerdeki mücadelelerini ve zaman zaman yaşadıkları vicdan çatışmalarını anlatıyordu. Dizi sezon boyunca ortalama 0.2 reyting ve 958 bin izleyiciye ulaştı.

Bir diğer dizi Life Sentence ise kanser tedavisi görerek iyileşen Stella Abbot karakterinin kendisinden sağlanan gerçekleri öğrenmesini konu alıyordu. Dizinin iptaliyle ilgili başrol oyuncularından Lucy Hale Twitter ve Instagram hesaplarından hikayeye ve ekibe çok bağlı olduğunu ve iptal haberini aldıktan sonra yıkıldığını belirtti. Oyuncu ayrıca “bazen şans bizim yanımızda olmaz, dizimize şans veren herkese çok teşekkür ederim. Ancak bir evrende Abbots’un hikayesi devam ediyor” dedi. Life Sentence sezon boyunca ortalama 0.1 reytingle 500 bin kişi tarafından izlendi. Bu da kanal tarihinin en düşük reytingi oldu.


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