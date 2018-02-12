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Van'da başkası yerine ehliyet sınavına giren 128 kişi kıskıvrak yakalandı

Van’da başkalarının yerine sürücü belgesi sınavına girdikleri iddiasıyla 64’ü kursiyer 128 kişi hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem yapıldı

12 Şubat 2018, Pazartesi 13:39
Van'da başkası yerine ehliyet sınavına giren 128 kişi kıskıvrak yakalandı
Van'da motorlu taşıt sürücü adayları sınavına girecek bazı kursiyerlerin yerine başka kişilerin gireceği yönündeki bilgi üzerine polisler operasyon için harekete geçti.

Polisler Mesut Özata Anadolu, Atatürk Anadolu ve Pakistan Türkiye Dostluğu Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine operasyon düzenledi.



Operasyon kapsamında başkasının yerine sınava girdikleri öne sürülen 64’ü kursiyer toplam 128 kişi, emniyete götürülerek haklarında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem yapıldı.

Orhan AŞAN/DHA


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