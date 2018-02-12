Van'da başkası yerine ehliyet sınavına giren 128 kişi kıskıvrak yakalandı

Senim Tanay

Van'da motorlu taşıt sürücü adayları sınavına girecek bazı kursiyerlerin yerine başka kişilerin gireceği yönündeki bilgi üzerine polisler operasyon için harekete geçti.Polisler Mesut Özata Anadolu, Atatürk Anadolu ve Pakistan Türkiye Dostluğu Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine operasyon düzenledi.Operasyon kapsamında başkasının yerine sınava girdikleri öne sürülen 64’ü kursiyer toplam 128 kişi, emniyete götürülerek haklarında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem yapıldı.