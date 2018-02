Van’da ikinci üniversite kuruluyor

'VAN'DA ÇOK BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

'VAN'A ÜNİVERSİTE KURMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Mine Bozkurt

Bil Kolejleri-Okulları Genel müdürü Orhan Dağhan, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere hafta sonu Van’a geldi. Bil kolejleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Genel Müdür Dağhan, Van’da Bil Koleji’nin emin ellerde olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:"Bil Koleji kurumsal kimliğini korumak anlamında, bir yerde okul açacağı zaman, fizibilite çalışmalarını en iyi şekilde yapar. Van’da güvenilirli ve işin ehli olan dostlarımızla iş birliği yaptığımıza inancımız tamdır. Van’da eğitim kalitesine bir nebze de katkı sunabilirsek ne mutlu bize. Çünkü eğitim bizim işimiz.Yurdun her köşesi bizim için aynıdır. Ülkemizde eğitim seviyesi ne kadar yükselirse bizler bir o kadar mutluluk duyarız. Bizler bir eğitimci olarak Van ilimizde bu potansiyeli görüyoruz. Yeter ki sizler çocukları keşfedin. Her bir çocuğun muhakkak başarılı oldukları bir alan vardır. İşte önemli bu cevheri görebilmektir. Van Bil Koleji’nin Müdürü Abdulmenav Hemedoğlu, kendi alanında kendisini oldukça iyi yetiştirmiş bir kardeşimiz. Kendisini uzun yıllardır tanıyoruz. Başarılı olacağına inancımız kesinlikle tamdır. İşletme sahiplerinden işadamı Ahmet Kaval ve Av. Orhan Hemedoğlu, kendi alanlarındaki başarıları zaten ortada.Kısacası Van’da çalıştığımız paydaşlarımızın doğru tercih olduğuna inanıyoruz. Rabbim bizleri Van ve Vanlılara karşı utandırmasın inşallah. Bil okulları olarak düşünen, düşündüğünü tasarlayan, tasarladığını uygulayan, uyguladığını üreten ve ürettiği değeri insanlığın hizmetine sunan, zamanın ruhunu sorgulayarak yeniliğe, gelişime ve aydınlık geleceğe yürüyen nesiller yetiştirmek amacı ile dünyanın inovasyon okullarını Türkiye’de açıyoruz.Teknolojiyi günlük yaşam biçimine dönüştürmüş, kültürel değerleri ile dünyanın insanlığın geldiği ortak değerlere entegre olmuş, 21. yüzyılın dokusu, kültürü ve becerileri ile donatılmış, dünyanın dilini dünyanın dilleri ile konuşabilen bireylerin yetişeceği dünya okullarını hazırladık, hazırlıyoruz. 20. Yüzyılın yetişmiş insan gücü ile, 21. yüzyılın yetişecek, yaşayacak ve üretecek olan bireyin farklı becerilerle donatılacak olması öngörüden öteye realiteye dönüşmektedir "dedi."Bil okulları güçlü teknolojik alt yapı, modern eğitim ortamları, çağdaş ve özelleştirilmiş eğitim yaklaşımları ve öğretim metotları ile geleceğin lider kadrolarını, üretken insanlarını geliştirme ve yetiştirme konusunda, yeni bir alan açmıştır" diyen Orhan, "Bu alanda eğitimin bütün paydaşları ile ortak akıl ve ortak gelecek vurgusu yapmıştır. Van’da çok başarılı öğrencilerin olduğuna inanıyoruz. Ümit ediyorum ileride, Van Bil Koleji’nde mezun olan her bir öğrencimiz, çok iyi yerlere gelecek ve doğup büyüdüğü memleketine çok faydaları olacaktır. Bir yerde huzur ve güven ortamı varsa, yatırım da olur, ekonomi refah da olur. Zaten bir insan kendini güvende hissetmiyorsa ve maddi olarak iyi durumda değilse, sağlıklı düşünmesi de mümkün olmaz. Bu nedenle insanların sağlıklı düşünmesi ve güzel işler yapabilmesi için, öncelikle insanların yaşadığı güvenilirli olması gerekir. Güven ortamı sağlandıktan sonra refah seviyelerinin yükselmesi konusunda yatırımlar yapmak lazım. Bizler, şimdi Van ilimizde ikisini de görebiliyoruz. Güven ortamı sağlanmış olduğu gibi, istihdam açısından da güzel yatırımların yaptığını görebiliyoruz" şeklinde konuştu.Bil Kolejleri Genel Müdürü Orhan Dağhan, Van potansiyelinin çok iyi olduğunu belirterek, Üniversite kurmak için çalışacaklarını söyledi. Üniversite alanında oldukça başarılı bir durumda olduğunu söyleyen Dağhan, "İstanbul’da Aydın Üniversitesi olarak başarılı çalışmalara imza atan bir kuruluşuz. Van ilimizde de, Allah nasip ederse 90 dönüm arsa üzerinde, bir çalışmamız var. Şartların olgunlaşması halinde, gönlümüzde burada bir üniversite açma düşüncemiz var" dedi