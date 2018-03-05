Van'da İranlı yolcu uçağa uyuşturucuyla binmek isterken yakalandı

Van'da valizinde sakladığı 5 kilo 800 gram afyon sakızı ile uçağa binmeye çalışırken yakalanan İran uyruklu kişi tutuklandı.

Van'da İranlı yolcu uçağa uyuşturucuyla binmek isterken yakalandı
Van'da 5 kilo 800 gram afyon sakızı ile uçağa binmeye çalışırken yakalanan İran uyruklu kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu A.J.'nin giriş kontrol noktasından geçtiği sırada x-ray cihazına bıraktığı valizinden şüphelenen görevliler, yaptıkları aramada valizin iç yan kısmına zulalanmış 3 paket halinde 5 kilo 800 gram afyon sakızı buldu.



Olayla ilgili "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alınan A.J. tutuklandı.

Açıklamada, uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocukları ve gençleri zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakledenlere yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.


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