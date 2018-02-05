Van'da kayıp kız çocuğu donmak üzereyken bulundu

Büşra Kamış

İlçeye bağlı Akyayla Mahallesi Küçükköy mezrasında ikamet eden Temir ailesi, evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki kızları P.T'nin bulunması için durumuna iletti.Küçük kızın kayıp olduğu bilgisiniveekipleriyle de paylaşan jandarma, güvenlik korucularıyla dondurucu soğuğa rağmen bölgede P.T'nin bulunması için çalışma başlattı.Ekipler, P.T'yi gece saat 01.30 sıralarında kayalık bir bölgede uyur vaziyette donmak üzereyken buldu.Üzerindeki askeri parkayı küçük kıza giydiren jandarma, çocuğu olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti.Ambulansla hastaneye kaldırılan P.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Vatandaşlar, jandarma ve güvenlik korucularına teşekkür etti.