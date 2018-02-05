Van'da kayıp kız çocuğu donmak üzereyken bulundu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde jandarma ekiplerince kayalık bir bölgede donmak üzereyken bulunan kız çocuğu sağlık ekiplerine teslim edildi

Van'da kayıp kız çocuğu donmak üzereyken bulundu
İlçeye bağlı Akyayla Mahallesi Küçükköy mezrasında ikamet eden Temir ailesi, evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki kızları P.T'nin bulunması için durumu Bahçesaray Jandarma Komutanlığına iletti.

Küçük kızın kayıp olduğu bilgisini UMKE ve AFAD ekipleriyle de paylaşan jandarma, güvenlik korucularıyla dondurucu soğuğa rağmen bölgede P.T'nin bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, P.T'yi gece saat 01.30 sıralarında kayalık bir bölgede uyur vaziyette donmak üzereyken buldu.

Üzerindeki askeri parkayı küçük kıza giydiren jandarma, çocuğu olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan P.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Vatandaşlar, jandarma ve güvenlik korucularına teşekkür etti.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kocaeli'de bulunan 2 cesetle ilgili 15 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de bulunan 2 cesetle ilgili 15 kişi adliyeye sevk edildi
Zeytinburnu'nda organize suç örgütüne operasyon: 6 şüpheli gözaltında

Zeytinburnu'nda organize suç örgütüne operasyon: 6 şüpheli gözaltında
Antalya'da kalp krizi geçiren adamı erkek hemşire hayata döndürdü

Antalya'da kalp krizi geçiren adamı erkek hemşire hayata döndürdü
Mahkemeden gelini koruyan takı kararı

Mahkemeden gelini koruyan takı kararı
Kamera açısını bozayım derken düzelten şaşkın hırsızlar kamerada

Kamera açısını bozayım derken düzelten şaşkın hırsızlar kamerada
Konya'da eşi ve arkadaşını boğazlarını keserek öldüren kocaya, ilk duruşmada müebbet

Konya'da eşi ve arkadaşını boğazlarını keserek öldüren kocaya, ilk duruşmada müebbet
Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü kavgada 4 tutuklama

Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü kavgada 4 tutuklama
Trabzon’da belediye otobüsü çocuk parkına düştü

Trabzon’da belediye otobüsü çocuk parkına düştü
Suriye'de savaştan kaçtı, Türkiye'de kağıt topluyor

Suriye'de savaştan kaçtı, Türkiye'de kağıt topluyor
Kendisi için hazırlanan mezarı ziyaret etti

Kendisi için hazırlanan mezarı ziyaret etti
Van'da 57 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 57 kilo eroin ele geçirildi