15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı bulundu

Van'ın Çatak İlçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat, el bombası ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı bulundu
Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesine yönelik dün Körüklü Vadisi’nde ’Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan’ operasyonu başlattı. Yapılan operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, teröristlerin kullandığı sığınak ve barınaklarda 12 rokeatar sevk fişeği, 3 antitank roketatar mühimmatı, 5 antipersonel rokeatar mühimmatı, 7 el bombası, 5 el bombası fünyesi, 1 Kannas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 havan nişan aleti, 1 silah üstü gece görüşü dürbünü, 500 piyade tüfeği mühimmatı, el yapımı patlayıcıda kullanılmak üzere 8 büyük tüp, el yapımı patlayıcıda kullanmak üzere 1 piknik tüpü, el yapımı patlayıcıda kullanılmak üzere 4 pil bloğu, terör örgütü propagandasına yönelik 4 kitap, 20 litrelik 6 bidon, 2 çaydanlık, 2 tencere, 3 kadın erkek iç çamaşırı, 2 panço, 1 eldiven, 1 şemsiye, 2 güneş paneli, 2 güç kaynağı, 6 led lamba, 1 met, 1 uyku tulumu, 2 kürek, 1 radyo, 1 el feneri, 1 çoklu cep telefonu şarj kablosu, çok miktarda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması

Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması
4 ay önce istifa eden Melih Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

4 ay önce istifa eden Melih Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor
DHKP/C'nin üst düzey yöneticisi yakalandı

DHKP/C'nin üst düzey yöneticisi yakalandı
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
ABD'den Afrin açıklaması

ABD'den Afrin açıklaması
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Akit yazarı Şevki Yılmaz: Amerika Türkler sayesinde bulundu, bizim korkumuzdan oraya yerleştiler

Akit yazarı Şevki Yılmaz: Amerika Türkler sayesinde bulundu, bizim korkumuzdan oraya yerleştiler
Terör örgütü DHKP-C’ye büyük darbe: Üst düzey isim yakalandı

Terör örgütü DHKP-C’ye büyük darbe: Üst düzey isim yakalandı
İmamdan Meral Akşener'e fotoşoplu iftira!

İmamdan Meral Akşener'e fotoşoplu iftira!
Kuraklığa rağmen İstanbul'da barajlar nasıl doldu?

Kuraklığa rağmen İstanbul'da barajlar nasıl doldu?
Sibirya soğukları geliyor! Avrupa buz tutacak

Sibirya soğukları geliyor! Avrupa buz tutacak