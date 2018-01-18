Van’da PKK’ya ait 3 sığınak imha edildi

Serap Belovacıklı

Çatak İlçesi Kaçit Mahallesi kırsal kesiminde Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı güvenlik korucularını desteğinde ’Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu’nu başlattı. PKK/KCK terör örgütünün kış üslenme alanlarına yönelik yürütülen operasyonlarda teröristlerin kullandığı 3 mağara tespit edilirken, içlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda tahkimat ve yaşam malzemesi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen mağara ve bulunan malzemeler imha edildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.DHA