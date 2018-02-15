Van'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Serap Belovacıklı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray İlçesi Çaybağı Mahallesi kırsalına terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenledi. Yapılan arazi taramasında toprağa gömülü mutfak tüpleriyle hazırlanmış 4 el yapımı patlayıcı, 4 elektrik fünye, 2 kaleşnikof marka piyade tüfeği, 3 piyade tüfeği şarjörü,104 piyade tüfeği mermisi, 24 tabanca fişeği, 10 litre akaryakıt, 20 metre elektrik kablosu ve 6 koli bandı ele geçirildi.Silah ve mühimmatın terörisbaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanışının yıl dönümü olan bugün, eylemlerde kullanılacağı tahmin edildiği belirtildi.