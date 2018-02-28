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Van'daki tüm eylem ve etkinlikler 30 gün yasaklandı

Van'da basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler 30 gün boyunca yasaklanırken; miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin de 30 gün süreyle Valilik iznine bağlandığını açıkladı

Van'daki tüm eylem ve etkinlikler 30 gün yasaklandı
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtilerek şöyle denildi:

"2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 28.02.2018  tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süreyle Valilik iznine bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise, aynı hükümler doğrultusunda yine 28.02.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanmıştır."


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