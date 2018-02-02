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Van der Wiel resmen Toronto FC'de

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel, ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Toronto FC ile resmi sözleşme imzaladı.

Van der Wiel resmen Toronto FC'de
Geçtiğimiz sezonun başında Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye transfer olan ancak camianın beklentilerini karşılayamayarak sezon sonunda takımdan ayrılan Hollandalı futbolcu, bu sezonun başında İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile anlaşmıştı.

Cagliari'de de kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen 29 yaşındaki oyuncu, ligde yalnızca 5 karşılaşmada forma giyerken, kupada ise bir maçta 90 dakika sahada kaldı.
 

TORONTO ALDI


MLS'te 2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Toronto, Hollandalı futbolcunun transferi konusunda Cagliari ile anlaşmaya varıldığını ve Gregory van der Wiel'in resmen Kanada ekibine transfer olduğunu açıkladı.

MLS'te 2018 sezonu Mart ayında start alacak.

 


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