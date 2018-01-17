Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

SON DAKİKA

Van Gogh'un yeni resmi bulundu

Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi, Hollandalı ressamın bilinmeyen bir resminin daha bulunduğunu açıkladı. Resimde Paris'teki bir taş ocağı tasvir ediliyor.

Van Gogh'un yeni resmi bulundu
Laren kentindeki Singer Müzesi'nda basına tanıtılan Vincent van Gogh resmi, ünlü ressamın bir süre akademik eğitim aldığı Belçika'nın Anvers (Antwetpen) kentinde 1886 yılında yapılmış.

Resim, bir ön çalışmadan çok van Gogh'un Montmarte Tepesi adlı yağlıboya tablosunu andırıyor.

Uzmanlar, resmin orijinal van Gogh çalışması olup olmadığını 2013 yılından bu yana araştırıyordu. Resim, Georgina Vermeer adlı bir Hollandalı tarafından 1917 yılında satın alınmış.

O tarihten bu yana kayıp olduğu düşünülen resim, Vermeer'in ölümünden sonra torunu tarafından bulundu.
 

TAMAMEN GERÇEK


Vermeer ailesi, resmin yapıldığı Paris'te sanat danışmanı Fred Leeman'ın verdiği konferans sırasında eseri uzmanların ilgisine sundu.

Ancak resmin gerçek olup olmadığı konsunda Amsterdam'daki van Gogh Müzesi araştırmacılarından yardım istendi.

Vincent van Gogh'a atfen yüzlerce çalışma ortaya atılsa da, 1970'lerden bu yana orijinal 9 çizim ve 7 tablo keşfedildi.
Keşfedilen son resim, van Gogh'a ait olduğu öne sürülen bir başka çalışmanın daha, ünlü ressama ait kataloğa girmesine yol açtı. Bir süreden beri incelenen çizimle ilgili "akademik karakteri" nedeniyle şüpheler vardı.



Ancak, van Gogh'a ait taş ocağı çiziminin 50 metre ilerisini tasvir eden çalışmanın da, Hollandalı ressama ait olduğu konusunda şüphe kalmadığı belirtildi.

Yeni keşfedilen resim, Vermeer ailesi tarafından John Fentener adlı bir milyardere satıldı. Fentener de çalışmayı van Vlissingen Sanat Vakfı'na devretti.

Van Gogh'un yeni keşfedilen resmi, Monet, Renoir ve Picasso gibi birçok ünlü ressamın çalışmalarının yer aldığı Laren'deki Singer Müzesi'nde açılan sergide, 6 Mayıs'a kadar görülebilecek.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

D'Art Galeri'de 'Buluşma'

D'Art Galeri'de 'Buluşma'
Rotary Vakfı’nın 100. Yılı kutlandı

Rotary Vakfı’nın 100. Yılı kutlandı
'Başka Bir Dünya' fotoğraf sergisi yarın Soul'n Art Galeri'de başlıyor!

'Başka Bir Dünya' fotoğraf sergisi yarın Soul'n Art Galeri'de başlıyor!

Edebiyatseverler yarışmada Tanpınar'a mektup yazacak

Edebiyatseverler yarışmada Tanpınar'a mektup yazacak
Ressam Ayşegül Sert ve sanatçı Fatma Işıkcevahir çocuklar için bir araya geliyor

Ressam Ayşegül Sert ve sanatçı Fatma Işıkcevahir çocuklar için bir araya geliyor
PEFHEM çok sesli korosu her dilde şarkı söylüyor

PEFHEM çok sesli korosu her dilde şarkı söylüyor

Topkapı Sarayı ziyaretçilerin gözdesi oldu

Topkapı Sarayı ziyaretçilerin gözdesi oldu
Gece yarısı gelen Netflix mesajı panik yarattı

Gece yarısı gelen Netflix mesajı panik yarattı
Gazeteci yazar Buket Aşçı hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Buket Aşçı hayatını kaybetti
Malatya’da 2 bin yıllık küp bulundu

Malatya’da 2 bin yıllık küp bulundu
Bugs Bunny’nin animatörü 99 yaşında öldü

Bugs Bunny’nin animatörü 99 yaşında öldü