Van Gogh'un yeni resmi bulundu

TAMAMEN GERÇEK

Can Hakman

kentindeki'nda basına tanıtılanresmi, ünlü ressamın bir süre akademik eğitim aldığı'nın) kentinde 1886 yılında yapılmış.Resim, bir ön çalışmadan çok v'unTepesi adlı yağlıboya tablosunu andırıyor.Uzmanlar, resmin orijinalçalışması olup olmadığını 2013 yılından bu yana araştırıyordu. Resim,adlı bir Hollandalı tarafından 1917 yılında satın alınmış.O tarihten bu yana kayıp olduğu düşünülen resim,'in ölümünden sonra torunu tarafından bulundu.Vermeer ailesi, resmin yapıldığı Paris'te sanat danışmanı Fred Leeman'ın verdiği konferans sırasında eseri uzmanların ilgisine sundu.Ancak resmin gerçek olup olmadığı konsunda'dakiaraştırmacılarından yardım istendi.'a atfen yüzlerce çalışma ortaya atılsa da, 1970'lerden bu yana orijinal 9 çizim ve 7 tablo keşfedildi.Keşfedilen son resim,'a ait olduğu öne sürülen bir başka çalışmanın daha, ünlü ressama ait kataloğa girmesine yol açtı. Bir süreden beri incelenen çizimle ilgili "akademik karakteri" nedeniyle şüpheler vardı.Ancak,'a ait taş ocağı çiziminin 50 metre ilerisini tasvir eden çalışmanın da, Hollandalı ressama ait olduğu konusunda şüphe kalmadığı belirtildi.Yeni keşfedilen resim, Vermeer ailesi tarafındanadlı bir milyardere satıldı. Fentener de çalışmayı van Vlissingen Sanat Vakfı'na devretti.'un yeni keşfedilen resmi,vegibi birçok ünlü ressamın çalışmalarının yer aldığı Laren'deki Singer Müzesi'nde açılan sergide, 6 Mayıs'a kadar görülebilecek.