Van Gölü için 100 milyon liralık arıtma tesisi

KANALİZASYON VAN GÖLÜ'NE AKIYOR

Senim Tanay

Türkiye’nin en büyük gölü olan, mavi bayraklı plajı ve sahilleri ile görenleri kendine hayran bırakan Van Gölü için önemli bir adım atıldı. Van Büyükşehir Belediyesi, mevcut arıtma tesisinin bulunduğu alana yapacağı yeni tesis ile Van Gölü’nü kirlenmekten kurtarmayı hedefliyor. Van Gölü için hayati önem taşıyan ’Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ projesi ile göl artık kirlenmeyecek.Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Gölü’nü kentin kanalizasyonundan korumak için mega bir proje hazırladıklarını belirterek şöyle konuştu:Projenin 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.