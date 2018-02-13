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Van Gölü için 100 milyon liralık arıtma tesisi

Mevcut arıtma tesisinin yetersiz kalması nedeniyle her geçen gün kirlenmeye devam eden Van Gölü için Van Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. 100 milyon lira maliyetli "Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi" projesi ile Van Gölü kirlenmekten kurtarılacak

13 Şubat 2018, Salı 11:18
Van Gölü için 100 milyon liralık arıtma tesisi
Türkiye’nin en büyük gölü olan, mavi bayraklı plajı ve sahilleri ile görenleri kendine hayran bırakan Van Gölü için önemli bir adım atıldı. Van Büyükşehir Belediyesi, mevcut arıtma tesisinin bulunduğu alana yapacağı yeni tesis ile Van Gölü’nü kirlenmekten kurtarmayı hedefliyor. Van Gölü için hayati önem taşıyan ’Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ projesi ile göl artık kirlenmeyecek.

KANALİZASYON VAN GÖLÜ'NE AKIYOR

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Gölü’nü kentin kanalizasyonundan korumak için mega bir proje hazırladıklarını belirterek şöyle konuştu:



"Yıllardır Van’da konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen, gerçekleştirilemeyen bir projeydi. Maalesef baktığımızda Van’ın merkez ilçeleri İpekyolu, Tuşba ve Edremit’in kanalizasyonunun en az dörtte üçü şu anda hiç arıtılmadan doğrudan Van Gölü'ne boşaltılıyor. Bu Van Denizi için çok büyük bir tehdit. Çok büyük bir proje hazırladık ve kaynağını temin ettik. Bu proje 1 milyon 60 bin nüfus esas alınarak yapıldı. Dolayısıyla bu kadar nüfusun kanalizasyonunu arıtabilecek. Bu proje yüksek teknoloji ile donatılmış bir projedir. Enerji maliyetlerini düşürmek için güneş enerjisinin içinde olduğu kapsamlı bir proje. Dünyada ve Türkiye’de kanalizasyon arıtmada hangi noktadaysak bu proje o donanımlara sahip bir proje olarak hayata geçecek."

Projenin 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)

 


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