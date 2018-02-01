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Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası

Van Gölü Aktivistleri Temsilciliği’nin öncülüğünde, Adilcevaz  Adilcevaz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Aldağ ve öğrencilerin katılımıyla Van Gölü sahillerinde temizlik kampanyası başlatıldı

01 Şubat 2018, Perşembe 17:26
Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası
Öğrenciler ’Van Gölü Kirlenmesin, Sahillerimiz Temiz Kalsın’ sloganıyla sahil bandındaki çöpleri toplarken büyüklerden de çevreyi kirletmemelerini istedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Van Gölü'nün bölge için önemli olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin ve bölgemizin en önemli değeri olan Van Gölü, her geçen gün daha da kirlenmektedir. Bu nedenle bizler, bu tür temizlik kampanlarını yaparak  Van Gölü´nü bu kirlilikten kurtaracağız. Van Gölü havzasında bulunan yerleşim yerleri içerisinde en iyi arıtma tesisi bulunan ilçe Adilcevaz´dır.

Van Gölü´nün kirlenmemesi konusunda belediye olarak gereken hassasiyeti gösteriyoruz. İnşallah, gelecek kuşaklara tertemiz bir Van Gölü ve temiz bir çevre bırakacağız. Vangölü, bizim için candır. Bu nedenle bu gölün kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Burası biterse bizler de biteriz. Bugün ilçemiz sahillerinde temizlik çalışması yapan kardeşlerimizi de canı gönülden kutluyorum" dedi.

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)

 


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