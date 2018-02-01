Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası

Senim Tanay

Öğrenciler ’Van Gölü Kirlenmesin, Sahillerimiz Temiz Kalsın’ sloganıyla sahil bandındaki çöpleri toplarken büyüklerden de çevreyi kirletmemelerini istedi.Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Van Gölü'nün bölge için önemli olduğunu ifade ederek,dedi.