Van Persie Feyenoord'daki ilk golünü kaydetti

Erdinç Şahin

sahasındakonuk etti., maçın ikinci yarısının ilk dakikalarında'nun yaptığı ortadaattığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra'u 2-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.transfer edilen ve bu maçta yedekler arasında yer alan, 77. dakikada oyuna girdi. Hemen ardından 78. dakikada takımının 3. golünü kaydeden Van Persie, Feyenoord formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 3-0 Feyenoord'un üstünlüğüyle tamamlandı.'nde 39 puanla 4. sırada yer aldı,ise 22 puanla 13. sırada kaldı.Fenerbahçe'den ayrılan Robin van Persie, Eredivisie ekiplerinden Feyenoord ile geçen ay sözleşme imzalamıştı.