Van ve Hakkari'de 194 yerleşim yeri yoğun kardan ulaşıma kapandı

VAN ve Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı, bu illerdeki 194 yerleşim yerinin ulaşıma kapanmasına yol açtı

Van ve Hakkari'de 194 yerleşim yeri yoğun kardan ulaşıma kapandı
Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçesinde, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün de devam ederken, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 2 ilçeye bağlı 21 mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Hakkari ve ilçelerinde de etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla 61 köy ile 112 mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi ile İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy, mezra ve mahalle yollarının ulaşıma yeniden açılması için çalışma başlattı.

DHA


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