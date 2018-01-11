Van ve Tunceli'de terör operasyonu 



TUNCELİ’DEKİ OPERASYON

Gizem Yetil

ekiplerinin terör operasyonları kapsamında teröristlerin kullandığı tespit edilen 5 barınak kullanılamaz hale getirildi.tarafından yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenme alanlarına yönelik aralıksız devam eden operasyonlar kapsamında 11 Ocak 2018 günü, Gürpınar ilçesi Çizgili Mahallesi kırsal alanında icra edilen Şehit JandarmaOperasyonu sonucunda teröristlerin kullandığı, jelikan bidon ve hortum ile su hattı döşenmiş 5 barınak tespit edilmiş ve kullanılmaz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonda bir mağarada teröristlerin kullandığı jeneratör, televizyon, 33 adet tüp ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye İlçemiz kırsalında yapılan operasyonda mağara içerisinde 33 adet büyük tüp, 84 adet pil bloğu,1 adet jeneratör, 1 adet akü, 8 adet tüplü ocak, 15 adet leşger kıyafeti, 25 çift ayakkabı, 2 adet sırt çantası, 1 adet televizyon, 100 metre kablo, 50 adet gaz lambası, 21 adet battaniye, 10 adet büyük naylon, 20 adet branda, 400 metre ip, 4 adet balyoz, 2 adet kazma, 5 adet kürek, 5 kilogram çivi, 3 adet testere, 50 kilogram tütün, 3 bin paket sargı bezi, 2 bin paket sigara kağıdı, 2 adet merdiven, 3 adet su termosu, 6 adet mutfak rafı, 20 adet tencere, 50 adet soba borusu ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.Valilik ayrıca, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.