Van'da kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı

Van'ın Gevaş ilçesinde kaçak kazı hazırlığında olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

08 Ağustos 2018, Çarşamba 11:33
A A

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine İnköy Mahallesi Altınsaç mevkisinde bir kamyoneti durdurdu.

Kaçak kazı yapmak amacıyla bölgeye geldikleri belirlenen araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kamyonette yapılan aramada metal arama dedektörü, bilgisayar, sondaj arama makinesi ile çok sayıda define arama malzemesi ele geçirildi. 

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER