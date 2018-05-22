Van'da kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: Ölü ve yaralılar var
Van’ın Erciş ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyrukluları taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.
Yabancı uyrukluları taşıyan, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonet, Bayramlı köyü yakınlarında devrildi.
Kazada Afganistan uyruklu bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Pakistan uyruklu 32, Afganistan uyruklu 32 ve Bangladeş uyruklu 6 kişi Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçaklardan 12’sinin durumunun ağır olduğu, bazılarının ayakta tedavi edildiği öğrenildi.
Güvenlik güçleri, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
AA