Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Temmuz -1 Ağustos tarihlerinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda ’terör örgütü PKK/KCK’ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek’ suçlamasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 şarjör, 16 fişek ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA