Van'da terör operasyonu
Van’ın Başkale ilçesinde ’PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi yakalandı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesinde, bir araçta arama yapıldı. Kimlik kontrolünde; hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmak ((PKK/KCK)’ suçundan yakalama kararı bulunan bir şüpheli yakalanırken, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, 100 lira, 355 bin riyal, 1 adet fotoğraf makinesi ve 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.