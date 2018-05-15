Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesinde, bir araçta arama yapıldı. Kimlik kontrolünde; hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmak ((PKK/KCK)’ suçundan yakalama kararı bulunan bir şüpheli yakalanırken, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, 100 lira, 355 bin riyal, 1 adet fotoğraf makinesi ve 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.