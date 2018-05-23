Van Jandarma Komutanlığında görevli 116 güvenlik korucusu, aldıkları "terörle mücadele" eğitiminin ardından uzman erbaş olarak göreve başladı.Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında 16 haftalık "terörle mücadele" eğitimine katılan güvenlik korucuları burada, tek er muharebe, meskun mahallerde teröristle mücadele, patlayıcı madde ve tuzaklarla mücadele, silah bilgisi ve atış, dağ ve ormanlarda harekat, toplumsal olaylara müdahale ve ilk yardım konularında eğitim aldı.

Eğitimlerini tamamlayıp sınavlarda başarılı olan 116 güvenlik korucusu için Van Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Güvenlik korucuları, törenin ardından uzman erbaş olarak yeni görevlerine başladı.

Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzman erbaş olan güvenlik korucularının artık daha iyi şartlarda ve daha iyi imkanlarla görev yapacaklarını belirterek, "Uzman erbaşlığa geçen güvenlik korucularımız bölgenin iklim şartlarını ve arazi yapısını iyi bildikleri için daha faydalı olacaklardır. Vatanımıza, milletimize, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

AA