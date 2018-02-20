Varikosel sauna ve hamam seven erkekleri daha çok tehdit ediyor



SICAK BANYO VE SAUNAYA DİKKAT!

Can Hakman

Erkek kısırlığının en önemli nedenlerinden biri olan varikosel, erişkin erkeklerin yüzde 12’sinde görülüyor. Ancak kısırlık araştırması nedeniyle başvuranların yüzde 30-40’ında varikosel teşhisi konuyor. Varikoselin kronik ve ilerleyici bir hastalık olduğunu, tedavisiz düzelemeyeceğini vurgulayan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. İzak Dalva, erkeklerin korkulu rüyası varikosel ile ilgili bilgiler vererek uyarılarda bulundu:* Testisten çıkan toplardamarların, aynen bacaklardaki varislerde olduğu gibi genişlemesiyle ortaya çıkan varikosel, erkek kısırlığının en önemli nedenlerinden biridir. Testis boyutunda küçülmeye, sperm ile testosteron üretiminde azalmaya neden olur. Doğurganlık üzerine etkileri ise spermlerde bozulma, testis volümünde azalma testosteron salgılayan hücrelerde azalma ve fonksiyon bozukluğu olarak sıralanabilir.* Varikosel genellikle ergenlik dönemi ve sonrası görülmeye başlayabilir. Testis üzerinde şişlik, kabarıklık, daha çok ayakta kaldıkça artan ağrı, testis boyutunda küçülme, testislerde sıcaklık ve terleme hissi gibi belirtileri olur.* Varikoselin gençlerde görülmesi önemli sorun yaratır; bu yaş grubunda sperm üretimi sağlıklı şekilde başlamadığı için sperm fonksiyonunu ve varikoselin testis üzerindeki etkisini değerlendirmek hayli zor olur. Varikosele, çocuk yaş grubunda yüzde 1-2, ergenlik döneminde yüzde 15 oranında rastlanır. Adolesan hastalar genellikle testis boyutları ve hormon testleri ile takip edilir. Testis boyutunda gelişme geriliği olması, operasyon olasılığını gündeme getirir. Testis boyutunda gerileme olmayan hastaların, en azından 17 yaşına kadar yakından takip edilmesi önerilir.* Varikosel daha çok uzun boylu, şişman, karın içi basıncı artıran ağır spor yapan, kronik öksürük nöbeti geçiren, karın içi basıncı artıran kabızlık yaşayan, varisleri olan, çok sıcak suyla banyo yapan, sık sık hamam ve saunaya giden erkeklerde sıkıntı yaratabilir* Kronik ve ilerleyici bir hastalık olan varikosel, tedavisiz düzelme göstermez. Tedavi edilmemesi durumunda; testis boyutlarında küçülme, sperm parametrelerinde ilerleyici bozulma, testiste hormonal bozulmalara neden olup, ereksiyon yetersizliği gibi cinsel problemlerin ortaya çıkmasına da yol açabilir.