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Varlık Barışı Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle, yurt dışından 11. ayın sonuna kadar getirilen varlığın sadece yüzde 2'si oranında vergi tahsil edilecek

09 Mayıs 2018, Çarşamba 23:29
Varlık Barışı Meclis'te kabul edildi

BAKAN AĞBAL'DAN VARLIK BARIŞI AÇIKLAMASI
 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olan Varlık Barışı'yla iligli açıklama yaptı. Bakan Ağbal, "Türkiye'ye getirene kolaylık sağanacak" dedi.​


YURT DIŞINDAN DÖVİZ GETİRENE KOLAYLIK


Yurt dışında olan dövizini işletmesine koymak isteyen vatandaşlarımız da bunu yapabilecek. Yüzde 3'ü oranında vergi tahsil edeceğiz. Bu varlığı getirip işletmesine koyduğu surette herhangi bir vergi tahsili yapılmayacak. Yurt dışında getirdiği varlığı işletmesinden istediği zaman çekebilecek. İşletmenin yurt dışından kullandığı kredi var ve aynı zamanda yurt dışında da varlığı var, "Yurt dışındaki bu varlıklarımı işletmemin yurtdışında olan borçlarının ödemesinde kullanayım" derse buna da imkan sağlıyoruz.

İkinci düzenleme yurtiçi varlıkların işletmeye dahil edilmesi... Taşınmazlar var, altınlar, nakitler var. Müracaat edecek vatandaşlar bu varlıkları işletmeye dahil etme beyanında bulunacaklar, aynı şekilde yüzde 3 oranında vergi ödeyecekler ve bu varlıklarıo işletmelerine dahil etme dahilinde hiçbir vergi incelemesine dahil olmayacaklar. İsterlerse daha sonra işletmelerinden de çekebilecekler. 

VARLIK BARIŞI NEDİR?


Yurtdışında bulunan altın, para, bono, tahvil, hisse senedi gibi varlıkların 31 Aralık 2016 tarihine kadar yurda getirecek olan şirket veya gerçek kişilerden hiçbir vergi alınmamasına karar kılındı. Daha önceki yıllarda çıkarılan varlık barışı kanunlarında %2’lik bir vergi ödeme yükümlülüğü bulunmaktaydı. Bu kez önceki düzenlemelerden farklı olarak yeni varlık barışı kanunu kapsamında, ülkeye sokulan varlıklardan hiçbir vergi alınmayacak. Yeni varlık yasası kanunu ile ülkemizde yaşayan ancak yurt dışında farklı sebeplerden dolayı varlıkları bulunanlar rahat bir şekilde bu  varlıklarını ülkemize getirebilecekler.

Varlık Barışı nedir? Ne anlama geliyor? Varlık Barışı nedir? Ne anlama geliyor? 


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