Varlık Barışı nedir? Ne anlama geliyor? 

Akın Güler

Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan flaş bir çıkış geldi. Bakan Ağbal, Varlık Barışı'na ilişkin düzenleme geleceğini açıklayarak sözlerine ise şöyle devam etti: "Varlık Barışı düzenlemesi yapmıştık. Yeni bir düzenleme yok ama bugün genel kurulda görüşülecek, Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Bugün yapacağımız çalışmada getireceğimiz öneride temel unsurlarını da sizlerle paylaşayım;Vatandaşlarımızdan yurtdışında para altın döviz gibi yatırımları olan vatandaşlarımız 11. ayın sonuna kadar Türkiye'ye getirirlerse, bankalara ve aracı kurumlara bu varlıkları bildirirlerse Türkiye içerisinde diledikleri gibi tasarruf edecekler." dedi.Bu gelişmeyle birlikte "Varlık Barışı nedir?" sorusu gündeme geldi.Yurtdışında bulunan altın, para, bono, tahvil, hisse senedi gibi varlıkların 31 Aralık 2016 tarihine kadar yurda getirecek olan şirket veya gerçek kişilerden hiçbir vergi alınmamasına karar kılındı. Daha önceki yıllarda çıkarılan varlık barışı kanunlarında %2’lik bir vergi ödeme yükümlülüğü bulunmaktaydı. Bu kez önceki düzenlemelerden farklı olarak yeni varlık barışı kanunu kapsamında, ülkeye sokulan varlıklardan hiçbir vergi alınmayacak. Yeni varlık yasası kanunu ile ülkemizde yaşayan ancak yurt dışında farklı sebeplerden dolayı varlıkları bulunanlar rahat bir şekilde bu varlıklarını ülkemize getirebilecekler.Yeni varlık yasası kapsamında gerçek kişiler veya şirketler, yurt dışında bulunan para, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ülkemize getirmek istediklerini 31 Aralık 2016 yani son başvuru tarihine kadar Türkiye’de bulunan bir banka ya da aracı kuruma bildirecekler. Önceki varlık yasası kanunlarında bilgilendirmeler vergi daireleri aracılığıyla yapılmaktaydı. Ancak yeni düzenlemede bu şart kaldırıldı. Bu kez doğrudan bankaya veya aracı kurumlara bildirim yapılacak. Varlık barışından yararlanmak isteyenler paralarını yıl sonuna kadar ülkemize sokabilecekler. Ayrıca yurt dışında taşınmazlara sahip olanlar ve alacağı olanlar ise bildirimde bulunmaları durumunda 1 sene ek zaman tanınacak.Ayrıca yeni varlık yasası kapsamında ülkemize getirilen paraların sermayeye eklenme zorunluluğu da bulunmayacak. Şirket sahipleri bu paraları istedikleri takdirde, bankalarda bulunan mevduat hesaplarına yatırabilecekler, bina alabilecekler veya başka şirket kurabilecekler. İsterse yine yurt dışına çıkartabilecek. Para ülkeye başka kişi adına da getirilebilecek. Bu durumda da veraset ve intikal vergisi talep edilmeyecek. Tasarı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, çıkarılacak veri barışı yasasının ülkemizdeki kaynak ihtiyacını değerlendirmek amacıyla önem arz ettiğini söyledi.Para, Döviz, Altın, Menkul Kıymet, Sermaye Piyasası araçları (tahvil, hisse senedi vb.), varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar (arazi, arsa, tapu kütüğüne kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyet kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler), şirketin ortaklarına olan borçları vergi barışı kapsamına girmektedir.