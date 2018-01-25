Vatan Caddesi'nde damperi açılan kamyon direği devirdi

ANİ FREN YAPTI

YIKILAN DİREK YOLA DÜŞTÜ

TRAFİĞE AÇILDI

Mine Bozkurt

’nden Bayrampaşa istikametine giden hafriyat kamyonunun sürücüsü, önünde bir aracın durması nedeniyle ani fren yaptı.Sürücünün yanında oturan kişi, ani fren nedeniyle araç içinde savrularak, damperi kontrol etmeye yarayan kola temas etti.Bu sırada ilerlemeye devam eden kamyonun damperi kalkarak, yoldaki trafik kameralarının bulunduğu direğe çarptı.Çarpma sonucu yıkılan direk, yola düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de araca sıkışan direğin demirlerinin çıkarılması için çalışma başlattı.Kaza nedeniyle Vatan Caddesi’nin Bayrampaşa istikameti trafiğe kapandı. Ekiplerin caddeyi açmak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.Trafiğe kapatılan yol çalışmaların tamamlanmasının ardından yol akşam saat 19.30 sularında yeniden açıldı.