Vatan Caddesi'nde damperi açılan kamyon direği devirdi

İstanbul Vatan Caddesi'nde Bayrampaşa istikametinde damperi açılan hafriyat kamyonu trafik tabelasını devirdi.  Trafiğe kapatılan yol çalışmaların tamamlanmasının ardından yol akşam saat 19.30 sularında yeniden açıldı

25 Ocak 2018, Perşembe 19:42
Vatan Caddesi'nde damperi açılan kamyon direği devirdi
Vatan Caddesi’nden Bayrampaşa istikametine giden hafriyat kamyonunun sürücüsü, önünde bir aracın durması nedeniyle ani fren yaptı.

ANİ FREN YAPTI


Sürücünün yanında oturan kişi, ani fren nedeniyle araç içinde savrularak, damperi kontrol etmeye yarayan kola temas etti.

Bu sırada ilerlemeye devam eden kamyonun damperi kalkarak, yoldaki trafik kameralarının bulunduğu direğe çarptı.

YIKILAN DİREK YOLA DÜŞTÜ


Çarpma sonucu yıkılan direk, yola düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de araca sıkışan direğin demirlerinin çıkarılması için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle Vatan Caddesi’nin Bayrampaşa istikameti trafiğe kapandı. Ekiplerin caddeyi açmak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

TRAFİĞE AÇILDI


Trafiğe kapatılan yol çalışmaların tamamlanmasının ardından yol akşam saat 19.30 sularında yeniden açıldı.


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