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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin 2019 stratejisine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Perinçek, Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının, genel başkan olduğunu belirterek, sloganı, "Güneş Doğu'dan doğar" olarak açıkladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı
Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Doğu Perinçek, ittifakla ilgili olarak, "AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, bunlar içinde bizim için programda anlaştığımız zaman Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda görüşmeler olabilir" dedi. Perinçek, "Vatan Partisi'nin genel başkanı, Cumhurbaşkanı adayıdır. O genel başkan seçilirken ülkeyi yönetsin diye seçiliyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye bakarak stratejimizi kuruyoruz" diyen Perinçek, "2019'a giderken Vatan Partisi'nin programı, terörle mücadele etmek, vatan savunmasını sağlamak, üretim ekonomisi, bir bir bunlar gündeme geliyor. Türkiye'nin kurumlarında Vatan Partisi'nin program talepleri yükseliyor" dedi.

Kurultay toplayıp Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağını ifade eden Perinçek, sloganını, "Güneş Doğu'dan doğar" olarak açıkladı.


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