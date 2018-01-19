Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

Serap Belovacıklı

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan, ittifakla ilgili olarak, "AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, bunlar içinde bizim için programda anlaştığımız zaman Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda görüşmeler olabilir" dedi. Perinçek, "Vatan Partisi'nin genel başkanı, Cumhurbaşkanı adayıdır. O genel başkan seçilirken ülkeyi yönetsin diye seçiliyor" ifadelerini kullandı."Türkiye'ye bakarak stratejimizi kuruyoruz" diyen Perinçek, "2019'a giderken Vatan Partisi'nin programı, terörle mücadele etmek, vatan savunmasını sağlamak, üretim ekonomisi, bir bir bunlar gündeme geliyor. Türkiye'nin kurumlarında Vatan Partisi'nin program talepleri yükseliyor" dedi.Kurultay toplayıp Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağını ifade eden Perinçek, sloganını, "Güneş Doğu'dan doğar" olarak açıkladı.