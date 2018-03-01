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Vatan Şaşmaz'ın sunduğu programın yeni sunucusu kim oldu?

TRT Haber'de yayınlanan Bir Fikrin mi Var Türkiye, yeniden başlıyor

Vatan Şaşmaz'ın sunduğu programın yeni sunucusu kim oldu?
27 Ağustos 2017'de Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın sunduğu, TRT Haber'de yayınlanan 'Bir Fikrin mi Var Türkiye' programının yeni sunucusu belli oldu. Geçen sezon Vatan Şaşmaz'ın sunduğu programı yeni sezonda Bekir Aksoy sunacak.

Bir Fikrin mi Var Türkiye, Bekir Aksoy’un moderatörlüğünde ve güçlü jürisi ile yılın girişimcisini seçmeye hazırlanıyor. Son 11 yılda Türkiye’nin yanısıra dünyada da on binlerce girişimci ve milyonlarca izleyiciye ulaşarak ülkemizin en büyük girişimcilik markası ve platformu haline gelen yarışmanın ilk bölümü 4 Mart Pazar akşamı TRT Haber’de yayınlanacak.


30 GİRİŞİMCİ KIYASIYA BİR MÜCADELEYE GİRECEKLER


Yeni sezonda Türkiye’nin en iyi fikri olmak için 30 girişimci kıyasıya bir mücadele içine girecekler. Burada sadece en iyi fikir en iyi sunum yetmiyor, karşılarında Türkiye’nin en ünlü iş insanlarının bulunduğu zorlu bir jüriyi de geçmeleri gerekiyor.

DAP Holding YK Başkanı Ziya Yılmaz, Albaraka Bankası CEO’su Melikşah Utku, Pimtaş Plastik YK Başkanı Şamil Tahmaz, Bisse Giyim Ortağı Asiye Kefeli, LabX Yatırım Danışmanlık CEO’su Fuat Sami bu girişimcilik serüveninde kimi zaman tatlı kimi zaman da sert yorumlarıyla hem yarışmacılara hem de ekran başındaki izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacaklar. Türkiye’nin en iyi fikri seçilip büyük ödülü kazanan girişimci Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB’den büyük ödüller kazanacak. Ayrıca her katılan girişimciye sürpriz ödüller verilecek.


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