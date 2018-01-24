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Vatan size minnettar

Türk ordusu, ulusal güvenliğimiz için başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın 4’üncü gününde terör örgütünü darmadağın etti. Üsteğmen Oğuz Kaan Usta kuzey cephesinde, Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı batı cephesinde kahramanca çarpışırken şehit düştü. Önceki gün şehit olan askerimiz Astsubay Musa Özalkan da dün Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı

Vatan size minnettar
Suriye’deki Burseya Dağı’nda PKK/PYD’li teröristler ile çatışırken şehit düşen Astsubay Musa Özalkan’ın dün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’ndeki cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit astsubayın tabutu başında şöyle dedi: “Üç beş soysuza soluk aldırmayacağız.”



Şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (30) ile öğretmen Saide Üstüner Usta 4 yıllık evliydi. Kızları 2.5 yaşında.


Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı (25) 6 ay önce Birgül Muratdağı ile evlenmişti.


SİLAH ARKADAŞLARI YEMİN ETTİ


Suriye’nin Ömer Uşağı Köyü’nde dün çıkan çatışmada Üsteğmen Oğuz Kaan Usta şehit düştü. Silah arkadaşları şehidinin kanını yerde bırakmadı, köyü PYD’den aldı. Afrin yakınlarında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu.



Şehit Musa Özalkan (30), iki yıl önce Şeyma Özalkan ile evlenmişti. Çiftin kızları Ayşe 5 aylık.

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