Vatan size minnettar



SİLAH ARKADAŞLARI YEMİN ETTİ

Son Dakika.. Afrin'den kahreden haber: 1 şehit var

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Terör örgütünün karalama kampanyası devam ediyor! Bu defa Afrin için eski tarihli fotoğrafları kullandılar

İdil Janet Demiray

Suriye’deki Burseya Dağı’nda PKK/PYD’li teröristler ile çatışırken şehit düşen Astsubay Musa Özalkan’ın dün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’ndeki cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit astsubayın tabutu başında şöyle dedi: “Üç beş soysuza soluk aldırmayacağız.”Şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (30) ile öğretmen Saide Üstüner Usta 4 yıllık evliydi. Kızları 2.5 yaşında.Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı (25) 6 ay önce Birgül Muratdağı ile evlenmişti.Suriye’nin Ömer Uşağı Köyü’nde dün çıkan çatışmada Üsteğmen Oğuz Kaan Usta şehit düştü. Silah arkadaşları şehidinin kanını yerde bırakmadı, köyü PYD’den aldı. Afrin yakınlarında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu.Şehit Musa Özalkan (30), iki yıl önce Şeyma Özalkan ile evlenmişti. Çiftin kızları Ayşe 5 aylık.