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’Vatandaş et yesin’ sloganıyla yerli kırmızı et kampanyası başlattı

Konya'da kasap Mehmet Gümüş ’Vatandaş et yesin’ sloganıyla yerli dana kuşbaşı ve kıymada yaklaşık yüzde 25 indirime giderek kampanya başlattı

’Vatandaş et yesin’ sloganıyla yerli kırmızı et kampanyası başlattı
Konya'da Mehmet Gümüş isimli kasap, "Yerli eti ’vatandaş et yesin’ diyerek ucuza veriyoruz. Devletimiz vergilerinde biraz daha indirim yaparsa biz eti dahada ucuza veririz" dedi.

Yaklaşık 35 yıldır kasap olan, 50 yaşındaki Mehmet Gümüş, ’Vatandaş et yesin’ sloganıyla kampanya başlattı. Dana kuşbaşı eti  45 liradan 34 lira 90 kuruşa, dana kıymayı ise 40 liradan 29 lira 50 kuruştan satışa çıkardı. Ürünlerde yaklaşık yüzde 25 indireme giden Gümüş, "Vatandaşın ilgisi güzel, yüzler gülüyor" dedi.



"VATANDAŞLARIMIZ DA BİZİ DESTEKLEDİ"


’Vatandaş et yesin’ yesin sloganıyla yola çıktıklarını belirten Mehmet Gümüş, şöyle dedi: Sayın Cumhurbaskanımız, sayın Tarım Bakanımız bizlerden desteğini esirgemezse, bizlere vergi yönünden biraz daha destek verirse kasaplar olarak elimizden geleni yaparız. Bundan da gurur duyarız. Bugüne özel dana kıymalık eti 40 liradan 29 lira 50 kuruşa indirdik daha kuşbaşılık et de 45 liraydı bugün 34 lira 50 kuruşa indirdik. Ürünlerimiz tamamen yerli üründür. Marketlerde bu fiyatlarla ithal satılırken biz yerliyi satıyoruz. Vatandaşın ilgisi güzel. Vatandaşlarımız da bizi destekledi.




HER HAFTA SONU İNDİRİM YAPACAK


Gümüş, "Her haftasonları bu indirimlerdimiz devam edecek. Gördüğünüz gibi devletimiz bize desteğini esirgemezse biz vatandaşımızın her zaman yanındayız. Bu et fiyatlarını biraz daha aşağıya çekebiliriz." Mehmet Gümüş, indirimin her haftasonu yapalacağını ekledi.

 
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