Vatandaş konuştu Acun Ilıcalı çekti



'NİHAT DOĞAN'IN ÇOK SESİ ÇIKIYOR!'

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Elif Bayram

Hemen her gün heyecanın ve adrenalinin dozunun arttığıyarışmacılar kazanabilmek adına büyük bir uğraş veriyor.Milyonlarca insanın izlediği bu yarışmanın takipçilerinden biri, geçen akşam eşiile vakit geçirenkarşısında görünce bir iki laf etmeden geçmek istemedi.Keyfi yerinde olan"Acun Abi Survivor'da Nihat Doğan'ın çok sesi çıkıyor. Bağırmasın, sakin olsun. Beni de Survivor'a götür Acun Abi" diyen vatandaşın videosunu çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı.