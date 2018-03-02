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Vatandaş konuştu Acun Ilıcalı çekti

TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı Survivor'a gitmek isteyen bir vatandaşın isteklerini videoya çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı

02 Mart 2018, Cuma 12:02
Vatandaş konuştu Acun Ilıcalı çekti
Hemen her gün heyecanın ve adrenalinin dozunun arttığı Survivor 2018’de yarışmacılar kazanabilmek adına büyük bir uğraş veriyor.

Milyonlarca insanın izlediği bu yarışmanın takipçilerinden biri, geçen akşam eşi Şeyma Subaşı ile vakit geçiren Acun Ilıcalı’yı karşısında görünce bir iki laf etmeden geçmek istemedi.


'NİHAT DOĞAN'IN ÇOK SESİ ÇIKIYOR!'


Keyfi yerinde olan Acun Ilıcalı "Acun Abi Survivor'da Nihat Doğan'ın çok sesi çıkıyor. Bağırmasın, sakin olsun. Beni de Survivor'a götür Acun Abi" diyen vatandaşın videosunu çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı. 

İşte o video...




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