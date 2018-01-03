İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Vatandaş ucuz telefon istiyor

ABD'nin Las Vegas kentinde 9-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarına (CES) sürücüsüz araçlar, geliştirilmiş yapay zekalar, Ultra HD'nin 8 katı çözünürlüğe sahip cihazlar, akıllı şehirler ve 5G damga vuracak

Vatandaş ucuz telefon istiyor
Murat GÜLDEREN

Küresel çapta pahalı telefon taleplerinin azalması nedeniyle de etkinlikte uygun fiyatlı cihazlara ağırlı verilecek. 


5G: 2020'de hizmete girmesi öngörülen 5G mobil internetinin frejans standartları belirlendi. Mevcut telefonlarla çalışamayacak olan 5G'nin ilk prototip cihazları da fuarda görücüye çıkacak. 5G, nesnelerin internetinden sürücüsüz otomobillere kadar bağlantılı yaşamın merkezini oluşturuyor. 

Akıllı cepler: Fuarın yine vazgeçilmezi akıllı telefonlar olacak. Ancak yüksek fiyatları nedeniyle üst segment telefon satışlarının küresel çapta azalmasıyla bu kez orta segment telefonlar ağırlıklı olarak boy gösterecek. Üreticiler orta segment bir telefondan üst düzey verim alma arayışını hızlandırdı. 

LG 8K TV: 88 inç (223,5 cm) boyutundaki televizyonda 7680×4320 piksel çözünürlük bulunacak. Bir başka değişle ultra HD'nin en az 8 katı görüntü kalitesine sahip telefonda OLED panel bulunuyor. 

Akıllı şehir: Fuarda ilk kez akıllı şehir bölümü kuruldu. 100'ün üzerinde ülkeden devlet yetkililerinin katılmasının beklendiği fuarda akıllı ulaşım, akıllı enerji ve tüketim, halka açık alanlarda güvenlik, sağlık, veri güvenliği ve analiz sistemleri uygulamalı olarak gösterilecek.

Yapay Zeka: Fuarda sağlık, otomotiv, perakende, spor gibi pek çok iş kolu için geliştirilen yapay zekalı robotlara da sıkça rastlanacak. Bu robotların temel özelliği öğrenme, tanıma, fark etme, yorum yapma ve kendini hızla geliştirme yeteneğine sahip olması. 

Huyundai Asistan: Araçlarda akıllı asistan sitemine kulaklar alıştı. Hyundai'nin bu yıla özel asistanı takvim akışındaki toplantıları takip ederken, trafiğin durumuna göre farklı bir hareket saati de öneriyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

2017’nin online alışveriş alışkanlıkları

2017’nin online alışveriş alışkanlıkları
Apple 1 trilyon dolara hazırlanıyor

Apple 1 trilyon dolara hazırlanıyor
Nokia 6 ortaya çıktı

Nokia 6 ortaya çıktı
2018’in siber tehdit tahminleri açıklandı

2018’in siber tehdit tahminleri açıklandı

Amazon’a göre en çok satan 10 oyun

Amazon’a göre en çok satan 10 oyun
Sharp Aquos S3 ortaya çıktı

Sharp Aquos S3 ortaya çıktı
Prisma’dan sürpriz başarı!

Prisma’dan sürpriz başarı!
Galaxy A8 2018 satışa hazır

Galaxy A8 2018 satışa hazır
Samsung'dan parmak izi ile açılan ekran

Samsung'dan parmak izi ile açılan ekran
Xperia XZ2 Ultra tasarımı ile dikkat çekecek

Xperia XZ2 Ultra tasarımı ile dikkat çekecek
Xbox Party Chat iOS’a geldi

Xbox Party Chat iOS’a geldi