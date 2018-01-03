Vatandaş ucuz telefon istiyor

Mine Bozkurt

Küresel çapta pahalı telefon taleplerinin azalması nedeniyle de etkinlikte uygun fiyatlı cihazlara ağırlı verilecek.2020'de hizmete girmesi öngörülen 5G mobil internetinin frejans standartları belirlendi. Mevcut telefonlarla çalışamayacak olan 5G'nin ilk prototip cihazları da fuarda görücüye çıkacak. 5G, nesnelerin internetinden sürücüsüz otomobillere kadar bağlantılı yaşamın merkezini oluşturuyor.Fuarın yine vazgeçilmezi akıllı telefonlar olacak. Ancak yüksek fiyatları nedeniyle üst segment telefon satışlarının küresel çapta azalmasıyla bu kez orta segment telefonlar ağırlıklı olarak boy gösterecek. Üreticiler orta segment bir telefondan üst düzey verim alma arayışını hızlandırdı.88 inç (223,5 cm) boyutundaki televizyonda 7680×4320 piksel çözünürlük bulunacak. Bir başka değişle ultra HD'nin en az 8 katı görüntü kalitesine sahip telefonda OLED panel bulunuyor.Fuarda ilk kez akıllı şehir bölümü kuruldu. 100'ün üzerinde ülkeden devlet yetkililerinin katılmasının beklendiği fuarda akıllı ulaşım, akıllı enerji ve tüketim, halka açık alanlarda güvenlik, sağlık, veri güvenliği ve analiz sistemleri uygulamalı olarak gösterilecek.Fuarda sağlık, otomotiv, perakende, spor gibi pek çok iş kolu için geliştirilen yapay zekalı robotlara da sıkça rastlanacak. Bu robotların temel özelliği öğrenme, tanıma, fark etme, yorum yapma ve kendini hızla geliştirme yeteneğine sahip olması.Araçlarda akıllı asistan sitemine kulaklar alıştı. Hyundai'nin bu yıla özel asistanı takvim akışındaki toplantıları takip ederken, trafiğin durumuna göre farklı bir hareket saati de öneriyor.