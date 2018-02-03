Vatandaşa torba dolusu yenilik

ÇALIŞANI ÇALIŞMAYANI...



ASGARİ ÜCRET DÜŞMEYECEK



10 BİN TL'LİK HURDA TEŞVİĞİ



NE KADAR AVANTAJ SAĞLAR?



ELEKTRİKLİYE MTV ŞOKU!



ZORUNLU BES'TEN CAYMAYA EK SÜRE



6 AYA ÇIKACAK



7500 TL ÇEYİZ DESTEĞİ



EV ALACAKLARA MÜJDE!



YATIRIMA, ÜRETİME İSTİHDAMA DESTEK

İdil Janet Demiray

Maliye Bakanı Naci Ağbal, istihdam, yatırım ve üretim teşviklerinden konut hesabına, hurda indiriminden çeyiz desteğine kadar pek çok konuda düzenleme getiren yasa tasarısını Meclis’e sevk ettiklerini bildirdi. Ağbal, yeni düzenlemeyle vergi yükü sabitlenerek, asgari ücretin kalıcı olarak yıl içinde azalmasının önleneceğini söyledi.Asgari ücretlinin geliri Eylül ayı itibarıyla toplam 14 bin 800 lirayı aştığı için yüzde 15’lik vergi diliminden yüzde 20’lik dilimine girecek ve net asgari ücret 1603 liradan 1517 liraya düşecekti. Yapılacak düzenleme ile asgari ücretlinin vergisi sabitlenecek ve maaşın düşmesi engellenecek. Yani bundan böyle asgari ücretli yıl boyunca aynı maaşı alacak.Bakan Ağbal’ın verdiği bilgiye göre; diğer kapsamlı değişiklik hurda araçlarla ilgili. 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara (traktör, motosiklet hariç) yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi yapılacak. Uygulama 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek. Türkiye’de yaşı 16’nın üzerinde olan 6 milyon civarında otomobil, otobüs, kamyon gibi ticari vasıta bulunuyor.Bugün 100 bin lira liste fiyatı olan bir otomobilin vergisiz fiyatı yaklaşık 55 bin 761 lira. Bunun 27 bin 880 lirası ÖTV. ÖTV ve vergisiz fiyatın toplamından da yüzde 18 KDV alınıyor. Bu da 15 bin 55 lira. ÖTV ve KDV toplamı 43 bin lira. Bu aracın, ÖTV indirimi teşviğiyle alınması halinde cepten 11 bin 800 daha az çıkacak. Yani araç 88 bin 200 liraya gelecek.Meclis ’e sevk edilen kanun tasarısına göre artık elektrikli otomobiller için de motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödenecek. Elektrikli araçların MTV’si, normal benzinli veya dizel araçlara uygulanan MTV tutarının yüzde 25’i oranında uygulanacak. Elektrikli otomobiller herhangi bir içten yanmalı motora sahip olmadığı, yani silindirleri bulunmadığı ve güç kaynakları akü (batarya, pil) olduğu için bugüne kadar MTV’ye tabi değildi. Bu durum değişti.yüzde 25 katkI Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 45 yaş altı çalışanlar için zorunlu hale getirilmişti. Sistem kademeli işliyor. Son olarak 1 Ocak itibarıyla 50-100 çalışanı olan işyerleri otomatik olarak BES kapsamına alınmıştı. Otomatik BES’e girenlerin brüt maaşından yüzde 3 kesinti yapılıyor. Devlet yatan paranın yüzde 25’i kadar katkı sağlıyor. 2 ay içinde cayma hakkı var.Meclis’e gönderilen yasa tasarısı ile cayma süresi 3 katına (6 aya) çıkarılacak. Bir başka ifadeyle otomatik BES’e dahil olanlar, karar vermek için daha uzun süreye sahip olacak. 2-3 ay denedikten sonra BES’ten çıkıp çıkmamaya karar verecek. Yani 2 ay baskısı ortadan kalkacak. Devlet katkısı nemalandırılacak. ‘Devlet katkısı getiri sağlamıyor’ eleştirileri yapılıyordu. Böylece bu şikayetlerin önüne geçilecek ve vatandaş teşvik edilecek. Ayrıca otomatik BES’te kalmaya karar verene ödenen 1000 liralık ek katkı her yıl yeniden değerleme (enflasyon) oranında artacak.Evlilik hazırlığı yapanlar bankalarda mevduat hesabı veya ‘katılım fonu’ (faizsiz) hesabı açtırabiliyor. 18 yaşından küçükler adına veli ya da vasileri tarafından çeyiz hesabı açılabiliyor. Her ay da düzenli ödeme yapılıyor. Hesabı açarken 15 bin liraya kadar toplu ödeme yapmak mümkün. Parasını hesapta 3 yıl tutana 5 bin liraya kadar devlet desteği veriliyor. Çeyiz desteğine devlet katkısı yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarılacak. Böylece 5 bin lira olan azami katkı tutarı yüzde 50 artışla 7500 liraya ulaşacak.İlk kez ev alacaklara devletin sağladığı katkı 15 bin liradan 20 bin liraya, katkı oranı da yüzde 20’den 25’e çıkarılacak. Şu anda bankalarda konut hesabı açtıranlar aylık en az 250 lira, en fazla 2500 lira ödeme yapabiliyor. Yatan paranın yüzde 20’si kadar, 15 bin lirayı aşmayacak şekilde destek sağlanıyor. Hesapta biriken paradan yılda 2 kez çekim yapılabiliyor. Katkıya ek ev hesabıyla alınacak konutların tapu harcında indirim yapılacak ve daha düşük kredi faizi imkânı da sağlanacak.Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmadan imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019’a kadar KDV istisnası getiriliyor. 1 Ocak 2018 itibarıyla ilave istihdam sağlayan patrona, 2020 yılı sonuna kadar Gelir Vergisi Stopajı, Damga Vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki sağlanacak.