Vatandaşın dikkati küçük kızı faciadan kurtardı

İzmir'in Buca ilçesinde, bir vatandaşın dikkati, tek başına karşıdan karşıya geçmeye çalışan küçük bir kızın canını kurtardı. Yaşanan bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre olay, Gediz Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Söz konusu görüntüde, küçük bir kız çocuğu yürürken aniden yolun karşısına geçmek için koşmaya başladı.





SON ANDA FARK ETTİ

Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş ise, kamyonetin arkasından gelen otomobili görmeyen kızın caddeye doğru koştuğunu fark etti. Bunun üzerine ani bir hareketle otomobil ile kız çocuğunun arasına girdi.

Vatandaşın dikkati, küçük kızın canını kurtarırken, küçük kızın yanında kimsenin olmaması da dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Öte yandan, küçük kızın kurtarılış anı sosyal medyada paylaşıldı. Videoyu izleyen yüzlerce sosyal medya kullanıcısı, küçük kızı kurtaran adamı tebrik ederken, bazı kullanıcılar ise kızın ailesine sitem etti.